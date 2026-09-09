Vinted down, app e sito in tilt: cosa succede agli ordini

Chi ha provato ad aprire l’app nel pomeriggio di martedì 8 settembre se n’è accorto subito: Vinted è andato in tilt, e non per qualche secondo. Dalla metà del pomeriggio la piattaforma dell’usato ha smesso di rispondere, restituendo agli utenti una schermata scarna con la scritta «temporaneamente non disponibile». Stessa storia sul sito, stessa storia sull’applicazione per smartphone. Nessuna differenza tra chi tentava dal browser e chi ci provava dal telefono.

Il fastidio, in questi casi, non è solo l’attesa. È che Vinted non è un social dove si scrolla per passare il tempo, ma un posto dove circolano soldi, ordini e spedizioni. E infatti il blocco ha lasciato in sospeso proprio quella parte lì: pacchi già partiti, acquisti da confermare, conversazioni interrotte a metà. Chi doveva controllare lo stato di una consegna si è ritrovato davanti al muro della stessa pagina di errore, senza alcuna indicazione su quanto sarebbe durata.

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Vinted: un blocco totale, senza spiegazioni

La cosa che più ha infastidito gli utenti è il silenzio. La piattaforma non ha comunicato nulla sulla causa del down, né ha fornito una stima sui tempi di ripristino. Nessun messaggio di servizio, nessun avviso dettagliato oltre a quella formula generica che compare a schermo. In situazioni del genere il classico riflesso è provare e riprovare, chiudere e riaprire l’app, magari cancellare la cache, ma quando il problema è a monte non cambia assolutamente nulla.

Vale la pena ricordare una cosa banale ma utile: se il servizio è irraggiungibile per tutti, non c’è alcuna operazione da fare sul proprio dispositivo. Non serve reinstallare l’applicazione, non serve cambiare rete, non serve resettare la password temendo chissà quale problema all’account. Il malfunzionamento riguarda l’infrastruttura, e l’unica cosa sensata è aspettare che venga risolto da chi gestisce i server.

Cosa succede agli acquisti e alle spedizioni

La preoccupazione più diffusa, quando un marketplace di questo tipo si ferma, riguarda le transazioni in corso. Le spedizioni fisiche continuano il loro percorso indipendentemente da quello che accade sull’app, quindi un pacco già affidato al corriere resta in viaggio anche se la piattaforma non è consultabile. Il problema è la visibilità: senza accesso all’account non è possibile monitorare il tracking interno, rispondere a un venditore o completare un pagamento in sospeso.

Per chi vende, il discorso è simile ma con qualche fastidio in più. Un annuncio pubblicato non è raggiungibile, le offerte restano ferme, e nelle ore di punta del pomeriggio una piattaforma spenta significa traffico perso. Difficile quantificare l’impatto, ma chiunque usi Vinted con una certa frequenza sa quanto conti la continuità del servizio in giornate come questa.

Un disservizio che tocca migliaia di utenti

Il fatto che tanto il sito quanto l’app mostrassero lo stesso identico messaggio suggerisce un problema centralizzato, non una serie di anomalie isolate. La segnalazione si è diffusa rapidamente tra gli utenti, che hanno iniziato a confrontarsi per capire se il disservizio fosse generalizzato oppure limitato a qualche zona. Le risposte sono arrivate in fretta, ed erano tutte uguali.

Al momento la società non ha chiarito l’origine del guasto e non ha indicato quando il servizio tornerà pienamente operativo. La schermata «temporaneamente non disponibile» resta l’unica comunicazione ufficiale arrivata agli utenti di Vinted in questa giornata di martedì 8 settembre.