Intel, nuovi driver Wi-Fi e Bluetooth 24.70.0 per Windows 10 e 11

Chi usa un portatile con connettività Intel ha da poco un motivo per aprire il pannello degli aggiornamenti: sono arrivati i nuovi driver Wi-Fi e Bluetooth Intel per Windows 10 e Windows 11, entrambi allineati alla versione 24.70.0. Il rilascio riguarda una fetta ampia di adattatori dell’azienda, compresi diversi moduli di ultima generazione compatibili con Wi-Fi 7 e con il più diffuso Wi-Fi 6, quindi tocca sia macchine appena acquistate sia computer che hanno già qualche anno sulle spalle.

La cosa più interessante, forse, non sta nei numeri di versione ma nel contesto. Intel dichiara esplicitamente che questi pacchetti proseguono il supporto alla cosiddetta iniziativa K2 di Microsoft, il piano con cui a Redmond si prova a rimettere in carreggiata il sistema operativo più recente lavorando su stabilità, prestazioni, funzionalità, fluidità e su tutta quella serie di aspetti che negli ultimi anni si sono presi parecchie critiche da parte degli utenti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa cambia davvero con la versione 24.70.0

Qui, però, le informazioni si esauriscono in fretta. Il changelog non entra nel dettaglio e resta su formule generiche, parlando di aggiornamenti di sicurezza e di correzioni minori pensate per migliorare prestazioni e stabilità. Nessuna funzione inedita, nessuna rivoluzione da scoprire dopo il riavvio. Chi si aspetta novità visibili nell’interfaccia o nuove opzioni di rete resterà a mani vuote.

Detto questo, l’aggiornamento rimane consigliato, soprattutto per il fronte sicurezza. I driver di rete sono componenti che dialogano costantemente con l’esterno e mantenerli aggiornati è una di quelle abitudini poco spettacolari ma sensate. Nel dettaglio il pacchetto Bluetooth 24.70.0 installa il driver in versione 24.70.0.4, mentre quello Wi-Fi porta il sistema alla 24.70.0.3. Due numeri diversi per due componenti distinti, distribuiti insieme ma con installer separati.

Adattatori coinvolti e installazione

La compatibilità copre un’ampia gamma di schede Intel, dalle soluzioni Wi-Fi 7 più recenti fino ai moduli Wi-Fi 6 che ancora oggi si trovano su moltissimi notebook in circolazione. Chi non ha idea di quale adattatore sia montato sul proprio computer può controllarlo dalla gestione dispositivi di Windows, sotto la voce dedicata alle schede di rete, e confrontare il nome con l’elenco dei prodotti supportati.

Va ricordato che i driver distribuiti direttamente da Intel non sempre coincidono con quelli proposti dai produttori di computer, che a volte preferiscono versioni personalizzate e testate sui propri modelli. Per chi ha un portatile di marca, insomma, può valere la pena verificare anche il sito del costruttore prima di procedere con il pacchetto generico.

L’installazione è quella classica, con eseguibile da lanciare e riavvio consigliato al termine dell’operazione. In caso di problemi con la connessione dopo l’aggiornamento resta sempre possibile tornare alla versione precedente del driver dalle proprietà del dispositivo, una via d’uscita utile quando qualcosa non gira come dovrebbe.