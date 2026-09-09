Fortnite, Sora di Kingdom Hearts slitta al 17 settembre

La collaborazione tra Kingdom Hearts e Fortnite sembra aver subito uno slittamento dell’ultimo minuto, e la voce arriva da chi di solito riesce a leggere nelle pieghe dei file di gioco prima che Epic Games apra ufficialmente le porte. Sora, l’eroe del Keyblade, era atteso a brevissimo nel battle royale, ma secondo più leaker il suo debutto è stato spostato più in avanti nel calendario degli aggiornamenti. Niente di drammatico, però per chi aspettava di correre verso il cerchio della tempesta impugnando il Keyblade la differenza si sente.

Il contesto aiuta a capire l’attesa. Fortnite Capitolo 7 Stagione 4 ha puntato tutto sui personaggi provenienti dai videogiochi, e la risposta della community pare piuttosto calorosa. In squadra si possono già trovare Sonic the Hedgehog, Spyro e Crash Bandicoot, tre nomi che da soli raccontano il tipo di operazione nostalgia messa in piedi da Epic. Sora, in questo quadro, era il pezzo che mancava all’appello.

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Cosa dicono i dataminer sul rinvio di Sora

I dataminer hanno scovato nuove informazioni sull’evento dedicato a Kingdom Hearts e il quadro che ne esce è abbastanza chiaro. Il contenuto non risulterebbe disponibile fino al prossimo aggiornamento del gioco, quindi fino al 17 settembre. Inizialmente, invece, l’arrivo di Sora era previsto per il primo update stagionale, il 42.10, quello del 3 settembre. Due settimane di differenza, tradotto in termini pratici. Un rinvio contenuto, che però in un titolo dove i contenuti a tempo dettano il ritmo delle settimane finisce per cambiare le abitudini di chi gioca. Le indiscrezioni non arrivano da comunicazioni ufficiali, va detto, ma dal lavoro di scavo nei file dell’aggiornamento, il canale attraverso cui negli anni sono passate molte anticipazioni poi confermate.

Le skin di Rocket League e le Gummi Ship

Chi cerca un lato positivo in tutta questa faccenda lo trova nelle scoperte parallele. Sono infatti emerse le skin dedicate alle auto di Rocket League, e il tema è inequivocabile. Una delle vetture riprende i colori di Sora così come apparivano nel primo Kingdom Hearts, mentre le altre richiamano la forma di varie Gummi Ship, le navette spaziali che nella saga permettono ai protagonisti di spostarsi tra i mondi. Questi elementi grafici, come da consuetudine per le collaborazioni che coinvolgono entrambi i titoli, saranno disponibili anche dentro Fortnite per personalizzare i veicoli. Un dettaglio non banale, perché significa che il crossover non si limiterà a un paio di costumi ma toccherà anche la parte più giocosa della guida, dalle auto sportive ai mezzi che si trovano sparsi sull’isola.

La saga guarda già al prossimo capitolo

Intorno al marchio si muove parecchio, del resto. Su Kingdom Hearts 4 è stato anticipato che il gioco avrà un numero limitato di mondi rispetto a quanto visto in passato, con la promessa però di ambientazioni più dettagliate e curate. Una scelta di priorità che sposta l’accento dalla quantità alla profondità.

C’è poi un retroscena curioso legato alle origini della serie, raccontato da un ex sviluppatore. Il successo del primo capitolo avrebbe spinto Disney a valutare la creazione di un proprio Super Smash Bros., un picchiaduro con i personaggi di casa. Un’idea nata proprio dall’onda lunga di quel primo incontro tra il mondo Disney e quello di Square Enix, la stessa formula che ora prova a farsi spazio dentro l’isola di Fortnite. L’appuntamento, salvo ulteriori cambiamenti, resta fissato al 17 settembre.