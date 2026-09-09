Apple, memorie CXMT cinesi nei prossimi iPhone del mercato locale?

Nelle valutazioni di Apple per la fornitura di memorie spunta il nome di CXMT, sigla che sta per ChangXin Memory Technologies, produttore cinese che potrebbe entrare nella catena di approvvigionamento di alcuni dispositivi destinati al mercato interno cinese. Niente di ufficiale, sia chiaro, ma il discorso circola da settimane e l’azienda stessa, in un recente incontro con gli investitori, ha lasciato la porta spalancata parlando di apertura a collaborazioni con clienti di primo profilo a livello globale. Traduzione libera: i prodotti sono maturi, le prestazioni ci sono, la qualità pure, e le forniture reggono.

Il punto centrale della faccenda riguarda la DRAM a basso consumo, quella categoria di memoria che negli smartphone fa una doppia fatica, perché incide sulla reattività del dispositivo e allo stesso tempo sull’autonomia della batteria. Non è un componente qualunque, insomma. E CXMT negli ultimi anni ha bruciato parecchie tappe: oggi produce LPDDR5X e ha avviato la produzione di LPDDR6, due sigle che fino a poco tempo fa sembravano fuori portata per un fornitore cinese.

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Perché Apple guarderebbe con interesse alla memoria cinese

La logica dietro l’eventuale accordo è piuttosto lineare. Oggi la catena di fornitura delle memorie per Apple ruota attorno a tre nomi pesantissimi, Samsung, SK Hynix e Micron, e una dipendenza così concentrata non piace mai a nessuno, men che meno a un’azienda che ha fatto della gestione della supply chain una sorta di disciplina olimpica. Aggiungere un quarto interlocutore significa diversificare, ridurre i rischi, e soprattutto avere una carta in più da giocare al tavolo delle trattative.

C’è poi il contesto generale, che in questo momento pesa parecchio. La domanda di memoria spinta dall’intelligenza artificiale sta mettendo sotto pressione l’offerta globale, i volumi disponibili si assottigliano e i prezzi salgono. In una situazione del genere avere alternative concrete non è un dettaglio strategico astratto, è potere contrattuale vero. Chi può minacciare credibilmente di rivolgersi altrove ottiene condizioni migliori, funziona così da sempre.

Il problema dei volumi e le capacità produttive di CXMT

Qui però la storia si complica. Perché una cosa è dichiararsi disponibili, un’altra è avere i wafer da consegnare. Le stime che circolano sulla stampa asiatica parlano di una capacità produttiva nell’ordine dei 300mila wafer DRAM da 300 mm al mese, con gli impianti che girano praticamente a pieno regime e con gli ordini già sostanzialmente impegnati fino alla fine del 2027. Numeri che raccontano un’azienda in salute, certo, ma anche un’azienda che al momento non ha molto spazio libero da offrire.

CXMT sta costruendo nuovi stabilimenti proprio per alzare l’asticella della produzione, e l’obiettivo dichiarato è un incremento sensibile. Serve tempo, però. Nel frattempo, un eventuale ingresso nella supply chain di Apple partirebbe quasi certamente da quantità contenute, una fornitura di prova più che un cambio di paradigma. Il classico piede nella porta, con la possibilità di allargare il perimetro più avanti se le cose funzionano.