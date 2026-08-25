Lucky, il thriller con Anya Taylor-Joy che ricorda Il Fuggitivo

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Dove vedere Lucky e perché piace agli amanti del genere

Chi ha amato Il Fuggitivo troverà pane per i suoi denti in questa nuova miniserie che sta facendo discutere gli appassionati del genere. Si chiama Lucky ed è il titolo del momento tra chi cerca tensione, colpi di scena e quel ritmo serrato che ti tiene incollato allo schermo dall’inizio alla fine. Un thriller al cardiopalma, insomma, che ha già catturato l’attenzione di parecchi spettatori.

La protagonista è Anya Taylor Joy, volto ormai familiare per chi segue con attenzione le produzioni più interessanti degli ultimi anni. La sua presenza sullo schermo aggiunge quel qualcosa che rende la serie ancora più magnetica, e non è un caso che il pubblico ne stia parlando tanto in questo periodo.

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Dove vedere Lucky e perché piace agli amanti del genere

Lucky è una miniserie thriller-action del 2026 che racconta la storia di Lucky Armstrong, una donna cresciuta nel mondo delle truffe e della criminalità, determinata a lasciarsi alle spalle il proprio passato. Quando un colpo milionario prende una piega imprevedibile, il suo tentativo di iniziare una nuova vita svanisce in un istante. Braccata contemporaneamente dalle autorità e da una potente organizzazione criminale, Lucky è costretta a usare ancora una volta le abilità che aveva giurato di non sfruttare più. In una corsa contro il tempo fatta di inseguimenti, inganni e continui colpi di scena, dovrà affrontare i fantasmi del passato per conquistare l’unica cosa che non ha mai avuto: la libertà.

La serie è disponibile in esclusiva su Apple TV, la piattaforma di streaming on demand che negli ultimi tempi ha piazzato più di un colpo interessante nel panorama delle produzioni originali. Chi ha una sottoscrizione attiva può recuperarla senza problemi, e se finora vi era sfuggita questo è il momento buono per rimediare.

Il paragone con Il Fuggitivo non nasce a caso. C’è quella stessa sensazione di corsa contro il tempo, di tensione che non molla la presa, di situazioni in cui la protagonista deve cavarsela con le proprie forze. Un ingrediente che ha reso celebre il classico e che qui ritorna con un linguaggio più contemporaneo, adatto al pubblico di oggi.