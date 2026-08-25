Percy Jackson 3, Walker Scobell anticipa: qualcuno pagherà

Il cast di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo ha lasciato cadere qualche indizio pesante sulla terza stagione durante il D23 di Disney a Anaheim, in California, e la frase che è rimasta appesa in sala è arrivata proprio da Walker Scobell: qualcuno, in questa nuova annata, riceverà esattamente quello che merita. Un modo elegante per dire che non tutti usciranno indenni dalla missione. Il panel, tra domande dei fan e battibecchi continui tra i protagonisti, ha funzionato più come una rimpatriata familiare che come una presentazione ufficiale, ma qualche informazione concreta è filtrata lo stesso.

Poco prima, durante l’Entertainment Showcase, era stato mostrato il nuovo trailer della terza stagione. Sul palco Scobell, interprete del protagonista, era affiancato da Ming-Na Wen, che presta il volto a Hera, e da Andra Day, che interpreta Atena. Nelle immagini si vede Percy combattere sott’acqua e dentro arene, mentre un titano emerge. Nessuna sorpresa sul tono: cupo, molto più cupo delle stagioni precedenti.

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Percy Jackson 3: la maledizione del titano arriva finalmente sullo schermo

Vale la pena ricordare da dove si parte. I film usciti negli anni Dieci, stroncati dalla critica e mai davvero amati dai lettori, si erano fermati al secondo libro della saga di Rick Riordan. Significa che La maledizione del titano non ha mai avuto un adattamento, e la serie originale Disney Plus sarà la prima a provarci. La trama segue Percy e la squadra del Campo Mezzosangue nella missione per salvare la dea Artemide, interpretata da Dafne Keen.

Scobell ha anticipato che nella terza stagione ci sarà parecchia improvvisazione. Il gruppo ormai si conosce a fondo, si punzecchia come fratelli, e in effetti lo hanno dimostrato per tutta la durata del panel litigando su chi tra loro sia il personaggio più potente. Non una discussione seria, ovviamente, ma rende bene l’idea del clima sul set.

Le donne al centro, gli dei tutti in scena

Tamara Smart, che interpreta Thalia, ha raccontato che le scene ambientate nel passato e sull’Olimpo sono state le sue preferite da girare. La sua sintesi è stata secca: questa è la stagione in cui comandano le donne. Ha aggiunto che interpretare una donna potente e sicura di sé è stata una bella soddisfazione, descrivendo il personaggio come arrabbiato al 100%, triste al 100% e impegnato al 100% a urlare contro Percy. Piccolo dettaglio simpatico: dopo ogni ciak in cui doveva sgridarlo, si scusava con Scobell.

Dafne Keen non ha potuto rivelare granché, ma ha spiegato che i nuovi arrivati hanno partecipato a un campo delle cacciatrici dove si sono allenati insieme, imparando a muoversi come un branco e a padroneggiare il tiro con l’arco. Sulla stagione ha detto una cosa sola, ma pesante: amore e perdita guidano ogni decisione. Saara Chaudry, che dà vita a Zoë Nightshade, ha definito il ruolo il privilegio più grande della sua vita, aggiungendo che questa è la stagione in cui gli astri si allineano.

Più concreto il contributo di Dan Shotz, showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo. Il materiale di partenza è ottimo, ha spiegato, e stavolta c’è spazio per scavare molto più a fondo: i lettori ritroveranno tutto quello che amano del libro, e in più parecchio altro. Impossibile immaginare una stagione della serie senza Annabeth, ha precisato. Shotz ha anche confermato che verranno introdotti tutti gli dei e che si vedrà il cimitero degli dei.

Il produttore esecutivo Jonathan Steinberg ha però messo le mani avanti sul destino dei personaggi: non tutti sopravvivono. Si è detto entusiasta all’idea che il pubblico si imbarchi nel viaggio mostrato nelle immagini promozionali, con una precisazione che suona quasi come un avvertimento: il trailer non mente. La stagione, composta da otto episodi, arriva in streaming su Disney Plus il 20 novembre.