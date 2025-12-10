Samsung Galaxy S26 Ultra: nuova conferma sull’uso globale dello Snapdragon 8 Elite Gen 5

Un nuovo documento della FCC statunitense offre una conferma molto attesa dagli appassionati: Galaxy S26 Ultra utilizzerà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 in ogni mercato. Nel file compaiono due varianti del dispositivo, SM-S948B e SM-S948U, entrambe collegate alla sigla SM8850, identificativo del nuovo processore Qualcomm. È un dettaglio importante perché elimina i dubbi su una possibile distinzione geografica tra chip diversi, come accaduto più volte in passato.

Secondo la logica che Samsung utilizza da anni, SM-S948B dovrebbe riferirsi al modello internazionale, mentre SM-S948U sarebbe dedicato agli operatori statunitensi. Il fatto che condividano la stessa piattaforma hardware indica una strategia unificata, scelta che molti utenti in Europa chiedevano da tempo dopo le generazioni in cui circolavano versioni basate su Exynos con differenze prestazionali evidenti rispetto ai modelli Snapdragon.

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Anche Galaxy S26 e S26+ potrebbero seguire la stessa strada

La novità sul modello Ultra si collega a un’altra anticipazione: un report precedente suggerisce che anche Galaxy S26 e Galaxy S26+ adotteranno lo stesso chipset Qualcomm in quasi tutti i mercati mondiali. L’unica eccezione dovrebbe essere la Corea del Sud, dove Samsung avrebbe intenzione di utilizzare l’Exynos 2600 per mantenere viva la tradizione di offrire soluzioni proprietarie nel proprio mercato domestico. Un approccio che permetterebbe all’azienda di valorizzare la linea Exynos senza penalizzare gli utenti internazionali.

Un tassello in più verso il prossimo lancio flagship di casa Samsung

La conferma della FCC rafforza l’idea che la serie Galaxy S26 sarà costruita attorno alla piattaforma Qualcomm, almeno per la maggior parte del mondo. È un elemento che contribuisce a delineare meglio il profilo del prossimo top di gamma Samsung, anche se resta sempre valida la prudenza: la situazione sarà definitivamente chiara solo al momento della presentazione ufficiale. Per ora, però, il documento accelera la percezione che la serie 26 sarà più coerente e uniforme rispetto al passato.