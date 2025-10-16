Ad
Qualcomm punta sui chip Samsung a 2nm: lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 apre una nuova era

Qualcomm mette alla prova la tecnologia GAA di Samsung e rivoluziona la competizione con TSMC

scritto da Ilenia Violante
Qualcomm

Il mercato dei semiconduttori entra in una fase di profonda trasformazione. È proprio in questo contesto che Qualcomm è pronta a giocarvi un ruolo da protagonista. Secondo quanto riportato dal quotidiano sudcoreano New Daily, Samsung Foundry ha consegnato al produttore statunitense i primi campioni di test del chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Quest’ultimo è stato costruito con il nuovissimo processo produttivo Gate-All-Around a 2nm.  Tale tecnologia è considerata tra le più avanzate al mondo. Promette infatti una maggiore efficienza energetica e prestazioni superiori rispetto ai chip attualmente in commercio.

Qualcomm e Samsung: alleanza strategica per il futuro del 2 nanometri

Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 è già entrato in produzione di massa presso TSMC, partner Qualcomm. La scelta di testare anche le fonderie Samsung però non è casuale. Il colosso americano mira infatti a diversificare la propria catena di approvvigionamento. Il suo scopo è quello di ridurre la dipendenza da un unico fornitore e migliorare il processo produttivo in un contesto economico sempre più competitivo. L’obiettivo? Avere maggiore flessibilità, contenere i costi e garantire continuità produttiva in caso di problemi con i partner attuali.

Per Samsung, tale collaborazione rappresenta un’occasione di riscatto. Dopo le difficoltà tecniche registrate con i processori Snapdragon 888 e 8 Gen 1, la compagnia ha lavorato duramente per migliorare la stabilità delle proprie linee produttive. I risultati si sono già visti con il chip Exynos 2500, montato sul Galaxy Z Flip7. Questo, infatti, ha mostrato ottime prestazioni in termini di efficienza e gestione termica. Secondo fonti industriali, Samsung avrebbe presentato a Qualcomm un’offerta economica molto competitiva.

Gli ingegneri dell’azienda americana sono ora impegnati in test approfonditi sui wafer forniti da Samsung, per valutare parametri chiave come resa produttiva, dissipazione termica e stabilità nel lungo periodo. Se i risultati confermeranno le aspettative, la produzione di massa dei chip a 2nm potrebbe partire già nel 2026. Insomma, con questa scelta, Qualcomm punta a garantire la propria indipendenza produttiva. Ma non solo. Anche a rafforzare la concorrenza nel settore dei semiconduttori, oggi dominato da TSMC.

