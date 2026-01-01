Samsung Galaxy S25 FE delude DxOMark: fotocamere solo al 123° posto

Il nuovo Samsung Galaxy S25 FE non convince gli esperti di DxOMark. Dopo le buone aspettative legate al debutto di settembre, lo smartphone “Fan Edition” si è rivelato ben al di sotto della media nei test fotografici, piazzandosi solo al 123° posto nella classifica generale — dietro persino ai precedenti Galaxy S24 FE e S23 FE.

Galaxy S25 FE: buono lo schermo, male le fotocamere

Il Galaxy S25 FE nasce come versione “accessibile” dei top di gamma Galaxy S25, mantenendo però un buon profilo hardware: display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici a 120 Hz, SoC Exynos 2400 a 4 nm, 8 GB di RAM e almeno 128 GB di memoria interna. Tuttavia, il compromesso sul comparto fotografico si è fatto sentire. Secondo DxOMark, lo smartphone totalizza 118 punti complessivi:

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130 punti per le foto

98 punti per i video

Un risultato che lo colloca accanto a modelli come Sony Xperia 5 V e Xperia 1 IV, ben lontano dalle prestazioni dei più recenti mid-range e inferiore a Galaxy S24 FE (133 punti) e S23 FE (127 punti).

I limiti del comparto fotografico

Il modulo posteriore del Galaxy S25 FE è composto da:

sensore principale da 50 MP (f/1.8, OIS, dual pixel PDAF),

ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, FOV 123°),

teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x (f/2.4, OIS).

Il sensore principale, di per sé valido, è accompagnato però da ottiche secondarie che non reggono il passo. Il teleobiettivo risulta sottotono rispetto a quello del Galaxy S25 standard (8 MP contro 10 MP), e la fotocamera ultra-grandangolare perde dettaglio e fedeltà cromatica in diverse situazioni.

Punti di forza secondo DxOMark

Esposizione generalmente accurata nelle foto.

Buon bilanciamento del bianco in condizioni di luce ottimale.

Dettagli soddisfacenti con luce abbondante.

Gamma dinamica ampia nei video.

Punti deboli evidenziati

Esposizione leggermente sotto target, soprattutto nei video HDR.

Dominante rosa e colori desaturati nei video.

Rumore visibile anche in buone condizioni di luminosità.

Scarsa resa in modalità bokeh, con perdita di dettaglio e separazione imprecisa del soggetto.

Movimenti e instabilità visibili nei video, anche con il telefono fermo.

Artefatti come variazioni tonali e bagliori nelle immagini.

In sostanza, il giudizio degli esperti è chiaro: i limiti sono più hardware che software. Le fotocamere del Galaxy S25 FE non sfruttano al meglio la piattaforma Exynos 2400 e offrono un’esperienza distante da quella dei flagship di riferimento.

Un modello che convince altrove

Se la parte fotografica non brilla, il Galaxy S25 FE si fa perdonare in altri ambiti: DxOMark ha infatti apprezzato molto il display, inserendolo nella top 10 mondiale a pari merito con Google Pixel 9 e Pixel 10 Pro Fold, lodandone luminosità, fluidità e leggibilità all’aperto.