Samsung Galaxy S25 FE: il flagship killer che non rinuncia A NIENTE, RECENSIONE

copertina Samsung Galaxy S25 FE

Il nuovo Galaxy S25 FE non è solo una versione economica dei flagship coreani: è la sintesi di un’idea precisa, quella di riportare equilibrio in un mercato dominato da estremi. Dopo giorni di utilizzo posso dire che, pur non essendo un top di gamma, riesce a trasmettere la stessa sensazione di affidabilità, solidità e cura che da anni contraddistingue la serie S di Samsung. E in certi ambiti, come autonomia e usabilità, non sfigura affatto accanto ai fratelli maggiori.

Design e materiali

Il Galaxy S25 FE riprende i tratti iconici della serie, ma con un tocco di razionalità in più. La scocca è realizzata in Armor Aluminum con vetro Gorilla Glass Victus+ su entrambi i lati, e restituisce un feeling premium, anche se a un prezzo più accessibile. Il peso è di circa 190 grammi e lo spessore resta contenuto, rendendolo maneggevole anche con una mano.

La disposizione dei moduli fotografici è ordinata, perfettamente in linea con lo stile minimalista e lineare che Samsung ha ormai consolidato. È disponibile in diverse colorazioni, tra cui nero grafite, azzurro e un verde pastello molto elegante. La certificazione IP68 conferma la resistenza ad acqua e polvere, segno che la filosofia “FE” non significa scendere a compromessi sulla qualità costruttiva.

Display

Lo schermo è uno dei punti forti di questo smartphone. Samsung monta un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate adattivo fino a 120 Hz. La resa visiva è impeccabile: colori saturi ma equilibrati, contrasti profondi e luminosità più che sufficiente per l’uso all’aperto. Nonostante non sia un pannello QHD come quello dei top di gamma, l’esperienza complessiva resta premium. Scorrere le pagine, giocare o guardare un film risulta sempre fluido e appagante. E, come sempre, Samsung si conferma regina nella calibrazione cromatica.

Prestazioni e hardware

Il Galaxy S25 FE è spinto dal processore Exynos 2400, lo stesso presente in alcuni mercati anche sulla serie S24 standard. È accompagnato da 8 GB di RAM e fino a 256 GB di archiviazione interna. Nella pratica, è un setup che garantisce velocità, fluidità e una gestione eccellente del multitasking. Durante l’utilizzo non ho mai riscontrato lag o impuntamenti, anche con più app pesanti aperte contemporaneamente. È un dispositivo che si muove con disinvoltura tra editing foto, streaming e gaming leggero. Non nasce per chi cerca le massime prestazioni grafiche, ma per la grande maggioranza degli utenti è semplicemente perfetto. Il sistema di dissipazione termica è stato migliorato rispetto alla generazione precedente: la camera di vapore è più ampia e riesce a mantenere temperature stabili anche dopo lunghe sessioni di utilizzo.

Batteria e ricarica

Con una batteria da 4900 mAh, il Galaxy S25 FE sorprende per autonomia. Nella mia prova, ho superato la giornata e mezza di uso misto con schermo acceso per oltre 7 ore. È un risultato eccellente, favorito dall’efficienza del processore e dal display a risparmio adattivo. La ricarica rapida da 45 W permette di tornare al 100% in circa 50 minuti, mentre quella wireless da 15 W aggiunge praticità per chi usa dock o stand da scrivania. Presente anche la ricarica inversa, utile per alimentare cuffie o smartwatch. Samsung conferma la sua attenzione all’autonomia, offrendo una gestione energetica ottimizzata anche a lungo termine.

Fotocamere

Il comparto fotografico è composto da tre sensori posteriori: un principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica, un ultra-wide da 12 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x. La resa è di ottimo livello per la fascia: immagini ricche di dettaglio, colori realistici e una gestione intelligente della luce anche in condizioni difficili. L’HDR automatico funziona molto bene, mentre la modalità notturna riesce a mantenere una buona definizione senza introdurre rumore eccessivo. I video arrivano fino al 4K a 60 fps con una stabilizzazione convincente. La fotocamera frontale da 12 megapixel garantisce selfie naturali, con toni della pelle bilanciati e un effetto ritratto ben calibrato. Nel complesso, la fotocamera del S25 FE non ha bisogno di giustificazioni: è una delle migliori nel segmento “quasi premium”.

Software e funzionalità

A bordo troviamo Android 16 con interfaccia One UI 8.0, già pronta per integrare le funzioni di Galaxy AI. Il sistema è completo, fluido e sempre coerente nella navigazione. Samsung garantisce fino a 7 anni di aggiornamenti, un impegno che pochi marchi possono eguagliare e che trasmette fiducia nel tempo. L’esperienza quotidiana è quella tipica dei Galaxy moderni: ricca di opzioni di personalizzazione, modalità avanzate per il multitasking e un’integrazione perfetta con gli altri dispositivi dell’ecosistema, dal Watch ai Galaxy Buds. Particolarmente utile il nuovo assistente basato sull’intelligenza artificiale, in grado di sintetizzare riunioni, rispondere ai messaggi e riassumere testi. Non è invasivo, ma davvero pratico.

Audio, connettività e altre caratteristiche

Il comparto audio sfrutta due speaker stereo di ottima qualità, con un suono bilanciato e una buona spazialità. L’assenza del jack da 3,5 mm è ormai un dato di fatto, ma la connettività Bluetooth 5.3 con supporto ai codec ad alta definizione garantisce un’esperienza wireless impeccabile. Sul fronte delle connessioni, troviamo 5G, Wi-Fi 6E, NFC, GPS a doppia banda e supporto per eSIM, una presenza che rende il telefono perfettamente al passo con i tempi. Il sensore d’impronte è integrato nel display e funziona in modo rapido e preciso, mentre la vibrazione aptica è curata e contribuisce a dare un senso di solidità durante l’interazione.

Considerazioni

Il Galaxy S25 FE non è uno smartphone “minore”, ma una versione più consapevole e pragmatica del top di gamma. Offre gran parte delle funzioni dei modelli S25 standard, rinunciando solo a qualche eccesso in termini di materiali e risoluzione per proporre un prezzo più ragionevole. È perfetto per chi cerca affidabilità, autonomia, buone fotocamere e un software curato, senza voler spendere cifre esorbitanti. In un periodo in cui il concetto di “flagship” si è allontanato dal concetto di valore, la Fan Edition di quest’anno torna a incarnare esattamente quel significato: un top per chi ragiona. Lo trovate in super sconto su AliExpress. In alternativa, è anche su Amazon con consegna celere.

Pro e contro

Pro

Design premium e costruzione solida

Ottimo display AMOLED a 120 Hz

Autonomia convincente e ricarica rapida

Comparto fotografico completo e bilanciato

Software maturo con 7 anni di aggiornamenti

Contro

Ricarica wireless non rapidissima

Nessun supporto QHD+

Peso leggermente superiore alla media