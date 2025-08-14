Vivo X200: grandi risultati ottenuti nei test DXOMARK

Un elemento a dir poco fondamentale negli smartphone odierni ovviamente è il comparto fotografico, tutti i consumatori nel momento in cui si accendono ad acquistare un device tra le caratteristiche che ovviamente passano al vaglio ovviamente puntano l’occhio soprattutto sulle fotocamere che devono consentire scatti di un certo livello con caratteristiche davvero elaborate.

Di conseguenza ogni azienda che si occupa di produrre dispositivi, soprattutto top di gamma, punta a offrire sensori fotografici di altissimo livello che permettono agli utenti di essere soddisfatti da quel punto di vista, un dispositivo che senza dubbio rappresenta un cameraphone é il nuovo Vivo X200 Ultra, con un comparto fotografico davvero di livello che recentemente è stato passato al vaglio di DXOMARK, Test dei quali sembra essere riuscito davvero vittorioso dal momento che nella sua classifica ora si posiziona secondo alle spalle solamente dell’Oppo Find X8 Ultra.

I punteggi

Tre punti di forza che sono emersi durante i test spicca sicuramente la fotocamera principale dotata di una lunghezza focale equivalente di 35 mm, tutto ciò consente alla fotocamera di tenere un effetto ritratto decisamente naturale e ben fatto che permette una sfocatura dello sfondo rispetto ai soggetti in primo piano, decisamente precisa e puntuale, il tutto sacrificando un po’ le foto di gruppo che però vengono tranquillamente aggiustate dagli algoritmi fotografici presenti nel dispositivo.

Un altro punto di forza sicuramente è la fotocamera zoom che riesce ad ottenere i risultati eccellenti, mantenendo una nitidezza dell’immagine da dove riportate anche i consumi importanti, stesso discorso, anche per il sensore ultra grandangolare che riesce a restituire scatti davvero ben fatti, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Ultimo punteggio non era giunto anche dalla registrazione video del momento che lo smartphone riesce a gestire molto bene le transizioni da una fotocamera all’altra e riesce anche a registrare i flussi video in 4K a 120 FPS.