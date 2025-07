Google Pixel 10 Pro

Le immagini anticipano il design finale dello smartphone top di gamma. Annuncio ufficiale fissato per il 20 agosto, vendite dal 28.

Anche Google Pixel 10 Pro mostra i render ufficiali prima del lancio

Dopo i primi render del modello base, sono emerse online anche le immagini stampa “ufficiali” di Google Pixel 10 Pro, anticipando l’aspetto finale del nuovo smartphone top di gamma. A pubblicarle è stato il portale Android Headlines, che ha mostrato la parte posteriore del dispositivo in quattro colorazioni distinte, le stesse previste per la versione Pixel 10 Pro XL.

Il rilascio delle immagini arriva a poche ore di distanza dal teaser ufficiale diffuso da Google, che aveva già mostrato una prima variante del Pixel 10 Pro, denominata Moonstone. I render odierni completano la gamma cromatica e confermano la continuità stilistica rispetto ai modelli precedenti.

Le quattro colorazioni disponibili

Le immagini diffuse mostrano Pixel 10 Pro e Pro XL in quattro tinte diverse. Obsidian è la variante nera, simile a quelle viste nelle generazioni precedenti, anche se alcune fonti parlano di un possibile cambio nome in Midnight, con tonalità più tendente al grigio scuro. Porcelain riprende un bianco caldo, già ribattezzato in passato come Grigio Creta.

Moonstone, già mostrato nel teaser ufficiale, è una tinta grigio-blu che ricorda la colorazione Frost. Infine, Jade introduce un verde pistacchio con accenti dorati, a metà strada tra le tonalità viste sui Pixel 7 e 7 Pro.

Le informazioni più recenti confermano che Pixel 10 Pro adotterà un display LTPO OLED da 6,3 pollici, con risoluzione 1.280 x 2.856 pixel, frequenza variabile da 1 a 120 Hz e luminosità HDR fino a 2.250 nit. Il modello Pro XL monterà invece un pannello da 6,8 pollici con risoluzione maggiore.

Entrambi saranno alimentati dal nuovo SoC Google Tensor G5 a 3 nanometri, con 16 GB di RAM e opzioni di archiviazione da 128 GB fino a 1 TB. La fotocamera posteriore sarà tripla: 50 MP principale, 48 MP ultra-wide con supporto macro e 48 MP tele periscopico con zoom ottico 5x. La fotocamera frontale sarà da 42 MP.

Le batterie saranno da 4.870 mAh per Pixel 10 Pro e 5.200 mAh per Pro XL, con ricarica cablata rispettivamente a 29 W e 39 W, e ricarica wireless fino a 15 W (Qi2 Ready). Entrambi i dispositivi adotteranno Android 16 e integreranno il sensore di impronte sotto al display, con tecnologia ultrasonica.

Disponibilità e prezzi previsti

Il lancio ufficiale di Pixel 10 Pro e Pro XL è fissato per il 20 agosto 2025, in occasione dell’evento Made by Google ’25. I preordini partiranno subito dopo la presentazione, mentre le vendite effettive sono attese per il 28 agosto.

I prezzi, secondo le indiscrezioni, potrebbero restare stabili rispetto alla generazione precedente o aumentare di circa 100 euro a seconda dei tagli di memoria. Per il modello base del Pixel 10 Pro, il listino europeo dovrebbe partire da 1.099 o 1.199 euro, mentre per il Pro XL si partirà da 1.299 euro per la variante da 256 GB.