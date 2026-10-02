Samsung Galaxy S25 Edge 512GB a 599€: forse il minimo storico

Uno smartphone di fascia alta spesso appena 5,8 millimetri difficilmente si trova a una cifra così bassa, eppure Samsung Galaxy S25 Edge nella versione da 512GB e colorazione Titanium Jetblack è sceso in queste ore a 599€ su Amazon. Si tratta di quello che ha tutta l’aria di essere il suo minimo storico, con un taglio netto rispetto ai prezzi visti nelle settimane precedenti. Un ribasso che rende il modello più sottile della gamma Samsung un’occasione piuttosto difficile da lasciar passare, soprattutto considerando da dove partiva.

Prima di arrivare ai numeri dello sconto vale la pena capire che cosa offre questo telefono, perché non si parla di un dispositivo qualsiasi ma di un flagship che ha puntato tutto su un design estremo senza rinunciare alle prestazioni di primo livello.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Galaxy S25 Edge, sottile ma senza rinunce sulla potenza

Il dettaglio che salta subito all’occhio è ovviamente lo spessore. Galaxy S25 Edge misura solo 5,8 mm e pesa 163 grammi, un risultato reso possibile da una cornice in titanio che dà rigidità alla struttura senza appesantirla. Davanti c’è un vetro Gorilla Glass Ceramic 2 mentre sul retro trova posto il Gorilla Glass Victus 2. Non manca nemmeno la certificazione IP68 contro acqua e polvere, cosa per nulla scontata su un corpo così sottile.

Lo schermo è un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione di 3120 x 1440 pixel, luminosità di picco fino a 1500 nit e funzione Always On Display. Sotto la scocca lavora il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite abbinato a 12GB di RAM, un accoppiamento pensato per reggere senza fatica sia le sessioni di gioco più impegnative sia le funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Il reparto fotografico è probabilmente la parte più sorprendente. Il sensore principale da 200MP con apertura f/1.7 è lo stesso tipo di componente che di solito Samsung riserva ai modelli Ultra, e qui riesce a stare dentro un telefono ultrasottile grazie a un notevole lavoro di ottimizzazione. Ad affiancarlo ci sono le funzioni Galaxy AI come Night Video potenziato dall’intelligenza artificiale con Audio Eraser e strumenti come Best Face, molto comodo per sistemare le foto di gruppo.

Sul fronte software il dispositivo arriva con Android 15 e interfaccia One UI 7, naturalmente aggiornabili. A corredo c’è un pacchetto di funzioni smart dedicate alla produttività e al benessere, compreso il monitoraggio del sonno tramite Galaxy Watch Ultra. L’unico vero compromesso imposto da un design così spinto riguarda la batteria da 3.900 mAh, che comunque può contare sulla ricarica rapida e su quella wireless.

Il prezzo di Samsung Galaxy S25 Edge scende ai minimi

Per inquadrare bene l’offerta basta ricordare che al lancio il prezzo di listino ufficiale di Samsung Galaxy S25 Edge da 512GB in colorazione Titanium Jetblack era di 1.419€. Nelle ultime settimane lo smartphone si trovava su Amazon a 799€ e ora la stessa configurazione è proposta a 599€, con uno sconto che rispetto al listino originale arriva a sfiorare il 58%.

Una cifra del genere porta un top di gamma ultrasottile alla portata di un pubblico molto più ampio rispetto a quello a cui si rivolgeva all’uscita. La promozione è disponibile direttamente su Amazon.it e, visto che sconti di questo tipo tendono a esaurirsi piuttosto in fretta, chi è interessato farebbe bene a non aspettare troppo prima di decidere.

Fonte: TecnoAndroid