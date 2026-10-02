TivùSat, sei canali in HD e Insight UHD arriva alla LCN 223

La lista canali di TivùSat cambia di nuovo, e stavolta il ritocco tocca due fronti diversi: sei emittenti che passano all’alta definizione e un canale inedito che si prende la LCN 223. Nulla di sconvolgente per chi guarda i grandi generalisti, ma chi frequenta le numerazioni più alte se ne accorgerà subito, perché la sezione internazionale della piattaforma satellitare continua a muoversi con una certa regolarità.

Il primo blocco di novità riguarda il salto in HD di sei canali già presenti nel palinsesto. Si tratta di Svoboda Tv HD, Svoboda News HD, Svoboda Plus HD, Russia’s Future HD, Belarus Tomorrow HD e Gordon Live HD, tutti collocati nella fascia che va dalla numerazione 94 alla 99. Un aggiornamento tecnico, in apparenza minimo, che però cambia parecchio la resa a schermo soprattutto sui televisori di grandi dimensioni, dove la vecchia definizione standard iniziava a mostrare tutti i suoi limiti.

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Insight UHD arriva alla LCN 223

L’altra novità è l’ingresso di Insight UHD, che si posiziona alla LCN 223 e trasmette in Ultra HD 4K. Va così ad affiancarsi agli altri canali della stessa fascia dedicata al 4K, quella che parte da Rai 4K alla 210 e prosegue con Museum 4K alla 220, MyZen 4K alla 222, TravelXP 4K alla 225 e Hot Bird 4k alla 230. Per una piattaforma gratuita, avere una selezione di canali in altissima definizione resta un elemento di richiamo non da poco, considerando che parliamo di un’offerta che non prevede abbonamenti mensili.

Questi ritocchi arrivano poco dopo il recente aggiornamento delle frequenze TivùSat, che aveva già richiesto a diversi utenti una nuova sintonizzazione del decoder o della smart card. Chi non avesse ancora effettuato la risintonizzazione rischia semplicemente di non vedere comparire le novità, perché il cambio di numerazione e i nuovi flussi in alta definizione vengono recepiti solo dopo che il ricevitore ha rifatto il giro completo dei transponder.

Come si presenta oggi la lista canali

L’impianto generale della lista canali resta quello consolidato. Dalla 1 alla 9 ci sono i generalisti, tutti in HD, con Rai 1, Rai 2 e Rai 3, poi Rete 4, Canale 5, Italia 1, La7, Tv8 e Nove. Subito dopo la fascia dei semi generalisti e dei tematici, da Rai 4 a Cine 34, passando per Iris, La 5, Rai 5, Rai Movie, Rai Premium, Mediaset Extra, TV2000, Cielo, Mediaset 20 e l’informazione continua di Rai News 24 e TgCom 24.

Dalla 40 in avanti si entra nel territorio dei canali per bambini, con Boing, Cartoonito, Rai Gulp, Rai Yoyo e Super!, mentre la fascia successiva raccoglie musica e radio visual, da Radio Italia Tv a RTL 102.5 Tv, passando per RDS Social TV, Radio Kiss Kiss Tv, Radio Zeta Tv, Radio Freccia Tv, Radio Monte Carlo Tv e Virgin Radio Tv. Da 69 in su, invece, si apre il capitolo delle emittenti estere: France 24, BBC News Europe, Al Jazeera English, TRT World, NHK World, CNBC Europe, Bloomberg European Tv, DW, Euronews, CGTN, KBS World e CCTV 4.

Le numerazioni dalla 301 alla 323 sono riservate alle edizioni regionali della TGR di Rai 3, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, con Rai Südtirol alla 308. Più avanti si trovano le realtà locali e tematiche come Teleradio Pace, People Tv Rete 7, Telecupole, Horse Tv, Padre Pio Tv, TRM h24, San Marino Rtv, Videolina, Tele Sardegna e TvA Vicenza. La fascia dalla 601 alla 670, infine, è tutta dedicata alle radio, dai canali Rai a RTL 102.5, Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Deejay, Radio 24 e alle emittenti svizzere Swiss Pop, Swiss Jazz e Swiss Classica.

Fonte: TecnoAndroid