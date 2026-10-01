Samsung AI Subscription Club: piani su misura in arrivo

Samsung sta preparando una nuova evoluzione di AI Subscription Club, il servizio lanciato in Corea del Sud che permette di usare elettrodomestici e altri prodotti dotati di funzioni di intelligenza artificiale pagando un canone mensile. L’obiettivo dell’azienda è rendere la formula più flessibile, con piani costruiti attorno alle esigenze reali delle persone, al budget disponibile e perfino alla fase della vita in cui si trovano. Non si tratta quindi di un semplice ritocco ma di un ripensamento dell’offerta.

Il nome, a dirla tutta, può trarre in inganno. Chi sente parlare di abbonamento e intelligenza artificiale in casa Samsung potrebbe pensare subito a Galaxy AI, ma qui il discorso è completamente diverso. AI Subscription Club è infatti una formula di noleggio e pagamento rateale pensata per dispositivi come climatizzatori, asciugatrici, frigoriferi, televisori e lavatrici. Gli smartphone restano fuori dal programma, che riguarda esclusivamente la casa e i prodotti che la popolano ogni giorno.

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Un modello che in Corea del Sud ha già convinto

I numeri spiegano bene perché il colosso coreano voglia puntare ancora di più su questa strada. Secondo quanto comunicato dalla stessa azienda, nei primi due anni di attività il servizio avrebbe generato vendite complessive per circa 680 milioni di euro. Una cifra che dà l’idea del peso crescente che questa modalità di acquisto sta assumendo sul mercato sudcoreano, dove evidentemente l’idea di pagare un canone invece di sborsare subito l’intero prezzo di un elettrodomestico ha trovato terreno fertile.

Proprio partendo da questi risultati Samsung ha deciso di fare un passo in avanti. A spiegarlo è stato Im Sung-taek, vicepresidente esecutivo e responsabile del team vendite per la Corea, che ha annunciato un ampliamento di AI Subscription Club con opzioni più personalizzate. Il criterio di fondo resta lo stesso, cioè offrire prodotti intelligenti con un pagamento mensile, ma la proposta dovrebbe adattarsi meglio a chi la sceglie, tenendo conto di quanto si vuole spendere e di come è organizzata la propria vita domestica.

Piani su misura per famiglie, single e chi vuole contenere la spesa

Per ora la società non è entrata nel dettaglio di come cambieranno concretamente i piani di abbonamento. La direzione però appare abbastanza chiara. L’intenzione sembra quella di affiancare alle formule già esistenti una serie di combinazioni più adatte a profili differenti. Una famiglia numerosa, per esempio, ha necessità ben diverse rispetto a chi vive da solo, e allo stesso modo c’è chi punta a mantenere la spesa mensile il più bassa possibile senza rinunciare a un televisore o a una lavatrice di nuova generazione.

Va detto che il servizio non è rimasto fermo in questi anni. AI Subscription Club era già stato aggiornato nel 2025, quando Samsung aveva introdotto nuovi vantaggi e modalità di pagamento più flessibili rispetto alla versione iniziale. Quella revisione aveva già allargato le possibilità per gli utenti, e la nuova fase si inserisce nello stesso percorso, spingendo ancora più in là la personalizzazione.

Il prossimo passo sarà quindi un’ulteriore segmentazione dell’offerta, con pacchetti pensati per categorie di clienti più precise. Lo scopo dichiarato è rendere il servizio più accessibile a un pubblico ampio e, di conseguenza, aumentare la diffusione dei prodotti Samsung dotati di funzioni di intelligenza artificiale nelle case sudcoreane.

Fonte: TecnoAndroid