Samsung Galaxy A37 5G a 299 euro su Amazon: sconto del 33%

Samsung Galaxy A37 5G scende a 299 euro su Amazon con uno sconto del 33% che arriva proprio a ridosso del Prime Day autunnale, in programma il 6 e 7 ottobre. Fino a poco tempo fa trovare sotto quella soglia uno smartphone con schermo a 120Hz, sei anni di supporto software e una fotocamera di buon livello sembrava quasi un’utopia. La promozione riguarda la colorazione Awesome Lavender e porta il dispositivo, lanciato appena qualche mese fa come erede di Galaxy A36 5G, a uno dei prezzi più bassi mai registrati. Prestazioni bilanciate e un’autonomia che arriva a due giorni diventano così decisamente più accessibili per chi cerca un medio gamma solido senza svuotare il portafoglio.

Cosa offre Galaxy A37 5G tra display, fotocamera e autonomia

Il vero punto forte è senza dubbio lo schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. La luminosità di picco tocca i 1.900 nit e la protezione è affidata al vetro Corning Gorilla Glass Victus+. Il risultato è una visione fluida e ricca di dettagli sia all’aperto sia quando la luce scarseggia, con il lettore ottico di impronte digitali integrato direttamente nel pannello.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Sotto la scocca lavora il processore Exynos 1480, un chip a otto core realizzato a 4nm. In questa configurazione è accompagnato da 6GB di RAM e 128GB di memoria UFS. Parliamo di un hardware pensato per gestire senza affanni i social, lo streaming e un multitasking leggero nell’uso di tutti i giorni.

Sul fronte fotografico spicca il sensore principale Sony IMX906 da 50MP con stabilizzazione ottica OIS. Al suo fianco trovano posto un grandangolare da 8MP e un terzo sensore da 5MP, per un totale di tre fotocamere sul retro. La modalità Nightography è stata migliorata e grazie a un ISP aggiornato regala scatti notturni più nitidi. Per i selfie c’è invece una camera frontale da 12MP.

La batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida a 45W e garantisce fino a due giorni lontano dalla presa. Dopo 1.200 cicli di ricarica conserva ancora l’80% della capacità originale, un dato che fa ben sperare sulla tenuta nel tempo. La dotazione si completa con la certificazione IP68 contro acqua e polvere, la connettività 5G, il WiFi 6 e il Bluetooth 5.4.

C’è poi un aspetto che rende questo telefono piuttosto raro nella sua categoria. Samsung assicura infatti 6 anni di aggiornamenti Android e altrettanti di patch di sicurezza, un impegno che estende la vita utile del dispositivo fino al 2032 e che pochi concorrenti nella stessa fascia possono vantare.

Il prezzo scende in vista del Prime Day

Il listino di Galaxy A37 5G nella versione da 128GB è di 449 euro, ma adesso su Amazon il modello viene proposto a 299 euro. Lo sconto del 33% si traduce in un risparmio concreto di 150 euro. Si tratta di uno dei livelli più bassi mai raggiunti da questo smartphone, con un ulteriore ribasso rispetto alle settimane precedenti che arriva proprio in vista dell’evento del 6 e 7 ottobre.

L’offerta riguarda nello specifico la variante Awesome Lavender con 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo di Samsung è disponibile direttamente su Amazon.it con spedizione rapida per gli utenti Prime.

Fonte: TecnoAndroid