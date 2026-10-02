PS5 Pro in Giappone: servono 60 ore di gioco per acquistarla

Sony ha deciso di frenare i bagarini di PS5 Pro in Giappone con una regola piuttosto insolita, perché per acquistare la console sarà necessario dimostrare di essere davvero dei videogiocatori. Una strategia che punta a tagliare fuori chi compra solo per rivendere, anche se il rovescio della medaglia è evidente. Così facendo si rischia infatti di penalizzare chi si avvicina per la prima volta al mondo PlayStation.

La richiesta è molto precisa. Al momento dell’acquisto bisogna indicare il proprio profilo PSN, registrato esclusivamente in Giappone, e provare di aver accumulato almeno sessanta ore di gioco su titoli PS5 o PS4 nell’arco di tempo che va dal 27 settembre 2024 al 27 settembre 2026. Si tratta di un filtro pensato per premiare i fan più fedeli e rendere decisamente più complicata la vita a chi mette le mani su una console con l’unico obiettivo di piazzarla sui siti d’aste online a prezzi gonfiati.

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Il problema, del resto, non è nuovo. Negli ultimi anni il fenomeno degli scalper ha raggiunto dimensioni preoccupanti, crescendo di pari passo con le difficoltà dell’industria nel garantire scorte adeguate ai negozi. Basti pensare a quanto sta accadendo con la Collector’s Box di GTA 6, proposta a EUR 352 (circa 350 euro) e già rivenduta dai bagarini a cifre fuori da ogni logica.

Candidature, verifica e lotteria

La disponibilità di PS5 Pro potrebbe rimanere limitata anche nel 2027 e per questo la mossa di Sony ha un obiettivo chiaro, cioè far arrivare le console nelle mani di chi le userà davvero senza alimentare il mercato parallelo. In Giappone le candidature per l’acquisto andranno presentate entro il 7 ottobre, mentre la vendita effettiva partirà dal 26 ottobre. Ovviamente solo per chi avrà superato questa sorta di esame e sempre che i pezzi disponibili siano sufficienti a coprire la domanda.

Se le scorte non dovessero bastare, alla già severa barriera d’ingresso se ne aggiungerà un’altra ben nota agli appassionati, ovvero il sorteggio. Una lotteria tra gli utenti idonei stabilirà chi potrà completare l’acquisto entro il 2 novembre.

Il legame con GTA 6

Dietro la corsa a PS5 Pro c’è con ogni probabilità anche l’attesa per GTA 6. Le voci su una versione a 60 fps riservata esclusivamente alla console più potente di Sony non hanno trovato conferme ufficiali e al momento appaiono poco credibili. Non ci sono dubbi però sul fatto che sarà proprio questa macchina a offrire l’esperienza migliore con il nuovo capitolo della serie firmata Rockstar Games.

È plausibile che anche per questo motivo le vendite siano cresciute e le scorte si siano fatte sempre più scarse. Una situazione tutt’altro che positiva per Sony, che certamente preferirebbe trarre un vantaggio concreto da un primato così rilevante.

I vantaggi tecnici di PS5 Pro con Grand Theft Auto VI potrebbero peraltro non riguardare affatto il frame rate. Potrebbero invece tradursi in una risoluzione più alta e in effetti visivi di qualità superiore, capaci di dare ancora più spessore al mondo di gioco e ai suoi numerosi personaggi. I dettagli sul supporto di PlayStation 5 Pro al titolo arriveranno nelle prossime settimane, mentre il lancio ufficiale fissato per il 19 novembre si avvicina a grandi passi.

Fonte: TecnoAndroid