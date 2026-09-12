Samsung Galaxy A07 4G: One UI 8.5 blocca il touchscreen

Chi ha comprato Galaxy A07 4G contando su un supporto software lungo e senza pensieri si sta trovando davanti a un problema piuttosto fastidioso, perché dopo l’arrivo di One UI 8.5 il telefono in molti casi è diventato quasi inutilizzabile. Il touchscreen smette di rispondere, l’interfaccia si impunta, e per rimettere le cose a posto serve bloccare e sbloccare lo schermo. Con il difetto che, poco dopo, la storia ricomincia.

Il modello in questione non è un dispositivo di nicchia. Galaxy A07 4G è uno degli smartphone Android più venduti dell’anno, e uno dei suoi argomenti di vendita più forti riguardava proprio il software: sei aggiornamenti major di Android promessi, cifra che in fascia bassa fa sempre una certa impressione. Una promessa che ora rischia di rivoltarsi contro Samsung, visto che l’aggiornamento arrivato sui dispositivi ha peggiorato l’esperienza d’uso invece di migliorarla.

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Cosa succede davvero al touchscreen

Le segnalazioni vanno avanti da settimane e raccontano tutte più o meno la stessa cosa: lag generalizzato, ritardi nell’apertura delle app, e soprattutto un touchscreen che a un certo punto ignora gli input. Il telefono resta acceso, lo schermo si vede, ma i tocchi non producono nulla. L’unico rimedio pratico trovato dagli utenti è spegnere e riaccendere il display, una soluzione che dura giusto il tempo di tornare a usare il dispositivo.

Qualcuno ha provato la strada più drastica, quella del ripristino ai dati di fabbrica, sperando che si trattasse di un conflitto con app o dati residui dopo il passaggio di versione. Niente da fare, il comportamento è rimasto identico. Il che sposta l’attenzione dal singolo dispositivo al software vero e proprio.

Non tutte le testimonianze partono dallo stesso punto, tra l’altro. Una parte degli utenti fa risalire i rallentamenti già a One UI 8, mentre il grosso delle segnalazioni più recenti punta il dito su One UI 8.5. Problemi simili sono emersi anche su altri modelli della serie Galaxy A0, e questo dettaglio suggerisce qualcosa di più profondo nella gestione software di Samsung per i telefoni entry level, non un incidente isolato su un singolo prodotto.

Perché la variante 5G se la passa meglio

C’è una differenza che aiuta a capire la situazione. Galaxy A07 5G ha ricevuto due aggiornamenti successivi a One UI 8.5, e l’ultimo prometteva esplicitamente miglioramenti alla stabilità. Almeno un utente ha confermato che, dopo quel rilascio, i problemi sembrano rientrati. La variante 4G invece è ferma a un solo aggiornamento dopo One UI 8.5, arrivato a luglio 2026, che portava soltanto la patch di sicurezza di giugno senza alcuna correzione dichiarata per lag e touchscreen.

Ecco spiegato, con ogni probabilità, perché le lamentele continuano ad accumularsi soprattutto sul modello 4G. Chi ha in mano la versione 5G ha già visto un intervento correttivo, gli altri stanno ancora aspettando.

Quando potrebbe arrivare la correzione

Samsung gestisce entrambe le varianti di Galaxy A07 con un calendario trimestrale, quindi il prossimo rilascio atteso è quello di ottobre, verosimilmente con la patch di sicurezza di settembre 2026. Sulla carta è l’occasione buona per sistemare finalmente il comportamento della variante 4G, sempre che il lavoro fatto sul modello 5G venga replicato anche qui.

Per adesso però l’azienda non ha riconosciuto pubblicamente il bug, né ha confermato che sia in preparazione un fix dedicato. Nessuna comunicazione ufficiale, nessuna nota di rilascio che citi il problema, solo il flusso costante di segnalazioni da parte di chi il telefono lo usa tutti i giorni e si ritrova a bloccare e sbloccare lo schermo per riuscire a rispondere a un messaggio. Il calendario degli aggiornamenti Samsung, a questo punto, è l’unico riferimento concreto rimasto a chi possiede la variante 4G.