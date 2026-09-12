WindTre GO 220 XXS 5G a 4,99 euro: l’offerta winback di settembre

Chi ha lasciato WindTre negli ultimi tempi potrebbe trovarsi in tasca un messaggio interessante, perché anche a settembre 2026 l’operatore arancione sta rilanciando GO 220 XXS 5G a 4,99 euro al mese, questa volta nella versione con 50 SMS. Una proposta di rientro, la classica campagna winback, riservata a un gruppo selezionato di ex clienti di rete mobile che ricevono l’SMS dedicato. Nessuna attivazione libera per tutti, quindi, ma un invito personale che va sfruttato sul numero che ha ricevuto il messaggio, con contestuale portabilità su una nuova SIM ricaricabile.

Il pacchetto mensile comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti e 220 Giga di traffico dati utilizzabili fino in 5G. Un’offerta che ormai è diventata una specie di appuntamento fisso, perché la stessa formula era comparsa a inizio agosto 2026 con 100 SMS, poi a inizio luglio con 50 SMS, a inizio giugno con 100 SMS, a maggio con 50 e ad aprile di nuovo con 100. L’alternanza sembra proprio una scelta precisa, un mese in una versione, il mese dopo nell’altra.

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Come si attiva l’offerta e cosa dice l’SMS

Il messaggio inviato ai clienti selezionati recita più o meno così: “Passa a WINDTRE con un’offerta 5G! 220GIGA, 50SMS e minuti illimitati a 4,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 14/09”. La data di scadenza è personalizzata, e nell’esempio riportato si parla del 14 settembre 2026. Chi preferisce evitare la fila in negozio può comunque completare tutto online tramite il link presente nell’SMS, con spedizione a domicilio, inserendo il numero su cui è arrivata la comunicazione.

Vale la pena ricordare che le campagne winback dell’operatore non si limitano a una sola tariffa. Sempre a 4,99 euro al mese possono arrivare anche GO 200 XXS 5G, GO 250 XXS 5G e GO Unlimited XXS 5G, anch’esse in versione con 50 o 100 SMS. E in alcuni casi spuntano altre offerte GO 5G con prezzi diversi. Per chi resta fuori dalla selezione, restano le proposte GO disponibili online e nei punti vendita, attivabili però solo con portabilità del numero da alcuni operatori specifici.

Easy Pay, piano tariffario e servizi compresi

Di norma questo tipo di promozione viaggia con addebito su credito residuo, SIM o eSIM gratuita e costo di attivazione azzerato, senza vincoli. Esiste però anche la variante Easy Pay, sempre a 4,99 euro al mese, che prevede il pagamento automatico e un costo di attivazione complessivo di 49,99 euro. Il cliente decide se saldare in un colpo solo oppure rateizzare in 24 rate mensili da 2,08 euro. Scegliendo la seconda strada, e mantenendo l’offerta attiva per due anni, arriva uno sconto mensile pari alla rata, cosa che di fatto annulla la spesa. In caso di recesso anticipato, invece, le rate residue vengono comunque addebitate, e dal 2 aprile 2025 si aggiunge un costo di disattivazione di 10 euro.

Sulle nuove SIM viene sempre incluso il piano New Basic, che da listino costerebbe 4 euro al mese ma non viene addebitato finché resta attiva un’offerta. Compresi anche il servizio Ti ho cercato e l’ascolto della Segreteria Telefonica in Italia e nell’Unione Europea. Per le attivazioni dal 16 marzo 2026, RingMe, MMS e l’attuale Segreteria restano disponibili all’attivazione, ma senza garanzia di continuità nel tempo, dato che verranno progressivamente dismessi. Attenzione poi alle opzioni preselezionate Più Sicuri Mobile a 0,99 euro al mese e Più Sicuri Mobile Pro a 1,99 euro, con primo mese gratuito e disattivabili quando si vuole.

Copertura 5G e costi oltre soglia

La rete 5G di WindTre copre attualmente il 97% della popolazione in FDD DSS e l’81% in 5G TDD. I documenti contrattuali indicano una velocità massima stimata di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, mentre la pagina dedicata al 5G parla di 1,6 Gbps.

Superati gli SMS inclusi si paga 29 centesimi per messaggio. Finiti i Giga, scatta l’addebito di 0,99 euro per 1 Giga giornaliero, con navigazione bloccata fino al giorno seguente se quel Giga viene consumato prima delle 23:59. In roaming nell’Unione Europea, Moldavia e Ucraina minuti e SMS seguono le condizioni nazionali, mentre per i dati vale il tetto mensile previsto dalla normativa, con extrasoglia fissato fino alla fine del 2026 a 0,1342 centesimi di euro per MB.