Protosuperammasso record a 2,1 miliardi di anni dal Big Bang

Un protosuperammasso di galassie con una massa pari a circa 5.000 volte quella della Via Lattea è stato individuato alla distanza più grande mai registrata per una struttura di questo tipo, con una luce che ha viaggiato fino a noi partendo da appena 2,1 miliardi di anni dopo il Big Bang. Un dettaglio che, tradotto in termini più concreti, significa osservare l’universo in una fase ancora molto giovane, quando le grandi architetture cosmiche stavano appena iniziando a prendere forma.

Per capire la portata della scoperta serve un passo indietro sul vocabolario. I superammassi sono gli agglomerati più imponenti che gli astronomi conoscano, insiemi di ammassi di galassie tenuti insieme dalla gravità e distribuiti lungo filamenti che disegnano la cosiddetta ragnatela cosmica. La Via Lattea stessa fa parte di una di queste strutture. Quando invece si parla di protosuperammasso si indica qualcosa di diverso, una struttura non ancora assestata, sorpresa nel pieno del processo di assemblaggio, con le sue componenti che stanno convergendo ma non hanno ancora raggiunto l’equilibrio definitivo.

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Protosuperammasso di galassie: perché la distanza cambia tutto

Guardare lontano, in astronomia, significa guardare indietro nel tempo. La luce di questo superammasso primordiale è partita quando l’universo aveva solo 2,1 miliardi di anni, una frazione piuttosto piccola dei quasi quattordici miliardi di anni che gli vengono attribuiti oggi. Ogni fotone catturato dagli strumenti è quindi una fotografia vecchissima, che mostra le galassie non come sono adesso ma come erano allora, immerse in una fase di crescita rapida e disordinata.

Il fatto che una struttura così massiccia esistesse già a quell’epoca è la parte interessante. La massa stimata, equivalente a 5.000 Vie Lattee, racconta di un processo di aggregazione già molto avanzato in un momento in cui, secondo le aspettative più prudenti, l’universo avrebbe dovuto essere ancora relativamente povero di concentrazioni di questa scala. Individuare oggetti simili a distanze sempre maggiori permette di mettere alla prova i modelli che descrivono come la materia si sia raccolta lungo i filamenti cosmici, e quanto velocemente lo abbia fatto.

Un laboratorio naturale per la formazione delle galassie

Le regioni dense come questo protosuperammasso funzionano da ambienti privilegiati per studiare l’evoluzione delle galassie. Dove la materia si concentra, le galassie interagiscono, si fondono, si scambiano gas e cambiano ritmo nella formazione di nuove stelle. Osservare tutto questo in un contesto così antico offre un punto di vista difficile da ottenere altrove, perché nei superammassi vicini a noi il processo è ormai concluso da miliardi di anni e le tracce delle fasi iniziali sono state cancellate.

C’è poi il valore, meno immediato ma non secondario, del record in sé. Ogni volta che il primato di oggetto più distante di una certa categoria viene spostato più indietro, si allarga la finestra temporale entro cui gli astronomi possono verificare le proprie ipotesi. Le grandi strutture dell’universo non compaiono dal nulla, si costruiscono per accumulo lento, e conoscere il momento in cui hanno iniziato a organizzarsi aiuta a ricostruire l’intera sequenza.

La scoperta si inserisce in una direzione di ricerca ben precisa, quella che punta a mappare la ragnatela cosmica alle sue origini, quando i nodi erano ancora in costruzione e i filamenti stavano solo iniziando a riempirsi. Un lavoro paziente, fatto di misure di distanza e di stime di massa, che poco alla volta sposta il confine di ciò che è possibile vedere. In questo caso il confine si è spostato fino a 2,1 miliardi di anni dopo il Big Bang, con una struttura pesante come 5.000 galassie come la nostra.