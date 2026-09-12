Xbox Cloud Gaming, dal 2026 arriva il limite di ore mensili

Chi utilizza XBOX Cloud Gaming per giocare in streaming dovrà fare i conti con un contatore di ore mensili: da Novembre 2026 il servizio in cloud legato a Game Pass non sarà più illimitato, ma avrà un tetto di ore che cambia in base al piano sottoscritto. Nello stesso periodo arriverà anche la possibilità opposta, cioè usare il cloud senza alcun abbonamento attivo, comprando semplicemente del tempo di gioco sullo store.

Due direzioni che sembrano contrastanti ma che seguono la stessa logica: pagare in proporzione a quanto si gioca davvero. Il team XBOX ha spiegato il motivo con parole piuttosto dirette, cioè che l’aumento degli utenti e delle sessioni più lunghe fa crescere i costi dell’infrastruttura.

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Le ore incluse nei piani Game Pass

I numeri sono già stati messi nero su bianco. Ogni mese saranno disponibili 15 ore con Game Pass Ultimate, 10 ore con Game Pass Premium e 5 ore con Game Pass Essential. Al momento gli abbonati idonei giocano in streaming senza nessun limite mensile, quindi il cambio di rotta è evidente, però secondo XBOX toccherà da vicino soltanto il 4% degli iscritti, quella fetta di utenti che passa regolarmente molto tempo davanti al cloud invece che su console o PC.

Chi esaurisce il monte ore prima della fine del mese non rimarrà a bocca asciutta. Sarà possibile comprare tempo aggiuntivo direttamente sull’XBOX Store, con prezzi e modalità che verranno comunicati prima dell’entrata in vigore delle nuove regole. Un dettaglio da tenere presente: le ore incluse, le opzioni di acquisto e le funzioni disponibili potranno variare da mercato a mercato, quindi non è detto che l’esperienza sia identica in ogni Paese.

Resta il fatto che Game Pass continuerà a funzionare come sempre per il download e l’installazione dei giochi su console e computer. Il limite riguarda esclusivamente lo streaming, non l’accesso al catalogo.

Cloud Gaming anche senza abbonamento

L’altra novità di Novembre 2026 apre il servizio a un pubblico più ampio. XBOX Cloud Gaming diventerà accessibile anche a chi non ha nessun abbonamento Game Pass: basterà acquistare ore di gioco sullo store per riprodurre in streaming, sui dispositivi supportati, i titoli compatibili di cui si possiede già una copia. Nel corso dell’anno il supporto al cloud verrà esteso a un numero crescente di videogiochi.

Secondo XBOX questa formula servirà soprattutto a chi usa il cloud in modo occasionale oppure non vuole legarsi a un pagamento ricorrente. C’è poi un aspetto che riguarda l’hardware più vecchio: grazie allo streaming, chi possiede ancora una XBOX One potrà accedere ai giochi compatibili sviluppati per XBOX Series X|S senza dover mettere mano al portafoglio per una console nuova. Una possibilità pensata in particolare per i mercati dove le console più recenti sono meno diffuse o semplicemente troppo costose.

Il passaggio ai limiti mensili, spiega l’azienda, permetterà di mantenere il servizio in piedi continuando a investire su affidabilità e prestazioni. In pratica, invece di alzare i prezzi per tutti, si sposta il costo su chi consuma più banda e più server.

Cosa manca ancora all’appello

Diverse informazioni verranno diffuse soltanto a Novembre 2026. Si parla dei prezzi effettivi, delle modalità per comprare ore extra, dell’elenco dei giochi idonei allo streaming, della disponibilità nei singoli mercati e degli strumenti che consentiranno di controllare quanto tempo rimane a disposizione nel mese in corso.