WhatsApp su iPad, arriva la barra laterale ispirata al Mac

La barra laterale che WhatsApp sta testando su iPad arriva dritta dall’app per Mac, e chi usa il tablet di Apple per chattare se ne accorgerà subito: la navigazione tra le varie sezioni diventa immediata, senza più saltare da una schermata all’altra. È una di quelle modifiche che sulla carta sembrano minime, ma che nell’uso quotidiano cambiano parecchio il modo di muoversi dentro l’applicazione.

Il lavoro sull’app di messaggistica non si ferma mai, tra ritocchi grafici, funzioni nuove e piccoli aggiustamenti che spesso passano inosservati. Questa volta però il cambiamento si vede, eccome. La novità è comparsa nella versione 26.36.10.17 beta per iOS e per ora riguarda solo una parte degli utenti iscritti al programma di test, come succede quasi sempre con le funzioni in fase di rodaggio.

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Come funziona la nuova barra laterale di WhatsApp su iPad

Chi ha già avuto accesso alla novità si trova davanti una colonna sulla sinistra che raccoglie tutto il necessario. Da lì si aprono direttamente Chat, Aggiornamenti, Community, Chiamate e Meta AI, senza passaggi intermedi. In più c’è una voce “Altro” che funziona da contenitore per le scorciatoie meno usate ma comunque comode: Bloccati, Archiviati, Preferiti, Stato. In fondo alla barra, poi, compare l’icona del profilo. Un tocco e si finisce dritti nella pagina delle impostazioni, senza dover cercare il percorso classico. Piccolo dettaglio, certo, ma è esattamente il tipo di scorciatoia che rende un’interfaccia meno faticosa da usare.

Di base la barra resta visibile appena si apre WhatsApp sul tablet. Chi preferisce concentrarsi sulla singola conversazione, però, può farla sparire con il pulsante in alto a destra, recuperando così spazio prezioso sullo schermo. Una scelta sensata, considerando che su iPad la larghezza del display è una risorsa che vale la pena sfruttare bene.

Un’interfaccia che segue la strada già tracciata su Mac

L’ispirazione dichiarata è l’applicazione per Mac, dove una struttura simile esiste già da tempo e ha dimostrato di funzionare. Portarla anche sul tablet significa uniformare l’esperienza tra i dispositivi Apple, cosa che ha senso soprattutto per chi passa dal computer al tablet più volte nell’arco della giornata e non ha voglia di reimparare ogni volta dove si trovano le cose.

Va detto che il cambiamento non arriva isolato. Nelle settimane precedenti gli sviluppatori avevano già iniziato a portare l’interfaccia Liquid Glass sull’app per iPad, quindi il quadro è quello di un restyling più ampio, fatto a tappe. La barra laterale si inserisce in questo percorso come tassello successivo, non come intervento a sé stante.

Quando arriverà la novità per tutti gli utenti

Su questo punto non ci sono indicazioni precise. La distribuzione della barra laterale resta limitata a un gruppo ristretto di tester, e non è stata comunicata alcuna data per il rilascio generale. Il meccanismo è quello solito: prima si osserva come si comporta la funzione tra chi la prova, poi si allarga progressivamente la platea, sempre che non emergano problemi lungo la strada.

Chi volesse mettere le mani in anticipo su queste sperimentazioni può accedere alle versioni di prova dell’applicazione, disponibili sia su Android sia su iOS. Bisogna però mettere in conto che le build beta possono presentare qualche instabilità, ed è la ragione per cui certe funzioni compaiono, spariscono e poi tornano modificate nelle versioni successive. Il fatto che una funzione appaia in beta, del resto, non garantisce automaticamente che finisca nella versione stabile. Capita che alcune idee vengano accantonate strada facendo. In questo caso, però, la logica dietro la modifica appare piuttosto solida: rendere l’app su tablet meno simile a una versione ingrandita di quella per telefono e più vicina a un vero strumento pensato per schermi grandi.