California, stop ai conigli fluorescenti: la legge si ferma

Con un tentativo che non ha precedenti negli Stati Uniti, la California ha provato a mettere un freno alla vendita di animali domestici geneticamente modificati, compresi i famosi conigli fluorescenti che brillano nel buio. La proposta di legge puntava a vietare gli animali da compagnia alterati per ragioni puramente estetiche, quindi non per la salute, non per la ricerca, non per qualche beneficio concreto, ma soltanto perché risultassero più curiosi o più vendibili agli occhi di chi li acquista. Il testo, però, non è arrivato in porto. Si è fermato lungo il percorso, con buone probabilità di riemergere in una versione diversa.

Cosa voleva davvero colpire la legge californiana

Il punto centrale della proposta di legge era un confine piuttosto netto, almeno sulla carta. Da una parte le modifiche genetiche che rispondono a un obiettivo pratico, dalla parte opposta quelle che servono solo a rendere un animale più insolito, più colorato, più fotogenico. Le modifiche estetiche rientravano nella seconda categoria e sarebbero finite fuori legge. I conigli che si illuminano al buio sono diventati l’esempio simbolo di questa discussione, perché rendono immediatamente comprensibile il concetto anche a chi non ha mai messo piede in un laboratorio.

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Non si trattava di un dettaglio marginale. La California avrebbe stabilito un precedente, il primo del suo genere, aprendo la strada a norme simili altrove. Quando uno Stato di quelle dimensioni fissa una regola sul commercio di animali, l’effetto tende a propagarsi ben oltre i suoi confini, perché chi produce e chi vende deve comunque fare i conti con quel mercato. Ecco perché la vicenda ha attirato attenzione anche fuori dagli ambienti specializzati.

Un divieto rinviato, non archiviato

La bocciatura non equivale a una chiusura definitiva. L’indicazione più concreta emersa è che il provvedimento tornerà, con formulazioni diverse e forse con un perimetro più ristretto o più preciso. È una dinamica abbastanza comune nei percorsi legislativi, dove un testo respinto viene smontato, corretto nei passaggi più fragili e ripresentato in un secondo momento. Il tema del divieto resta quindi sul tavolo, semplicemente in attesa di una riscrittura.

Il nodo, in fondo, riguarda il modo in cui vengono trattati gli animali destinati alla compagnia domestica. Modificarne il patrimonio genetico per ottenere un effetto visivo significa intervenire su un essere vivente per una ragione che non lo riguarda in alcun modo, e questa distinzione è esattamente ciò che il testo californiano provava a tradurre in norma. Definirla per legge, però, è più complicato di quanto sembri, perché servono criteri applicabili, controllabili e difficili da aggirare.

Nel frattempo la vendita di animali geneticamente modificati per scopi ornamentali continua a muoversi in un terreno privo di regole specifiche. Non esiste un divieto federale che intervenga sul punto, e in assenza di un quadro chiaro ogni Stato si trova a decidere per conto proprio, con tempi e sensibilità diverse. Il tentativo californiano ha almeno avuto il merito di portare la questione in aula, trasformando quello che sembrava un argomento da addetti ai lavori in una discussione pubblica.

Resta il fatto che i conigli che brillano nel buio hanno funzionato da immagine perfetta per raccontare il problema. Un’immagine curiosa, quasi da fumetto, che però ha reso evidente quanto la tecnologia genetica sia già uscita dai laboratori per entrare, potenzialmente, dentro le case delle persone. E su questo la California ha provato a intervenire prima di molti altri, senza riuscirci al primo tentativo.