Samsung al CES 2026: la smart home diventa ancora più intelligente

Al CES 2026, Samsung mostrerà una smart home che punterà dritta sulla vita quotidiana. Al centro si colloca Bespoke AI Laundry Combo, una lavasciuga pensata per ridurre tempi e incertezze. La promessa parla di cicli più rapidi grazie al Super Speed Cycle, supportato da Speed Spray ad alta pressione, mentre il Booster Heat Exchanger interviene per migliorare l’asciugatura. La macchina osserva, valuta, decide: con AI Wash & Dry+ vengono analizzati peso, tessuti e livello di sporco, regolando acqua e detergente con precisione. Alla fine del ciclo, Auto Open Door+ apre automaticamente lo sportello per favorire il ricambio d’aria ed evitare odori sgraditi. Arrivano due varianti, una con display LCD da 7 pollici e una più essenziale con schermo da 2,8 pollici e rotella fisica.

Abiti freschi, aria che “capisce”

La cura degli indumenti prosegue con Samsung Bespoke AI Air Dresser, evoluzione di un concetto già noto ma ora arricchito da Auto Wrinkle Care, pensato per ridurre rapidamente le pieghe. Il sistema utilizza Dual AirWash e Dual JetSteam, capaci di eliminare il 99,9% di virus e batteri e di ridurre il 99% degli odori, mantenendo gli abiti sanificati più a lungo. Attraverso AI e SmartThings arrivano suggerimenti personalizzati, trasformando la gestione del guardaroba in un’esperienza guidata. La sinergia con Laundry Combo si concretizza con Auto Cycle Link, che consiglia il ciclo ideale al termine del lavaggio. Il tutto è racchiuso in uno sportello One Body dal taglio elegante e in uno schermo LCD da 2,8 pollici.

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Il tutto prosegue con Samsung Bespoke AI WindFree Première+, climatizzatore a tre pale e sette modalità di flusso. Grazie a radar e funzioni come AI Direct e Indirect Wind, il sistema rileva la presenza in stanza e modula l’aria in modo mirato. AI Fast & Comfort Cooling adatta il raffreddamento all’ambiente, mentre la gestione intelligente dell’energia promette consumi ridotti fino al 30%. Sul fronte pulizia entra il Samsung Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, un robot aspirapolvere con processore Qualcomm Dragonwing. L’AI riconosce persone, animali, cavi, tappeti e persino liquidi, decidendo come intervenire in base alle preferenze impostate e che con Easy Pass Wheel supera ostacoli fino a 6 cm.