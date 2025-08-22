Xiaomi H40 debutta in Europa: robot aspirapolvere e lavapavimenti a 249€

Xiaomi H40, un robot smart e accessibile

Xiaomi amplia la sua linea di elettrodomestici intelligenti con il nuovo Xiaomi H40, appena arrivato in Europa a un prezzo particolarmente competitivo, a soli 249 euro. Si tratta di un robot per la casa 2-in-1, capace sia di aspirare che di lavare i pavimenti, progettato per offrire un aiuto concreto nella pulizia quotidiana senza dover spendere cifre elevate.

Il design compatto e il peso contenuto rendono il dispositivo adatto a spazi di ogni dimensione, mentre i sensori integrati garantiscono una mappatura precisa degli ambienti e una navigazione sicura tra mobili e ostacoli. In questo modo, l’H40 riesce a raggiungere anche gli angoli più difficili, ottimizzando i tempi di pulizia.

Funzioni smart e autonomia elevata

Il nuovo robot di Xiaomi si distingue per la possibilità di essere gestito tramite app dedicata, che consente di programmare sessioni di pulizia, selezionare le modalità e monitorare lo stato della batteria. Inoltre, è compatibile con i principali assistenti vocali, così da permettere l’avvio e l’arresto anche con semplici comandi a voce. La batteria integrata offre un’autonomia di diverse ore, sufficiente per coprire appartamenti e abitazioni di dimensioni medio-grandi con una sola ricarica. Il serbatoio dell’acqua, combinato con il sistema di lavaggio intelligente, regola automaticamente il flusso per adattarsi a diversi tipi di superfici, evitando eccessi che potrebbero danneggiare i pavimenti più delicati.

Prezzo competitivo e disponibilità

Con un prezzo di lancio fissato a 249 euro, Xiaomi H40 si posiziona tra i robot più convenienti del mercato nella fascia medio-bassa, offrendo caratteristiche solitamente riservate a modelli più costosi. È già disponibile in diversi store online e nei punti vendita fisici autorizzati, pronto a diventare un alleato prezioso nelle case europee. Con questa mossa, Xiaomi rafforza ulteriormente la propria presenza nel settore smart home, puntando su dispositivi accessibili, tecnologicamente avanzati e in grado di semplificare la vita quotidiana.