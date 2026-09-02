iRobot Roomba Max 875 Combo è ufficiale: 35.000 Pa e AI

iRobot Roomba Max 875 Combo è il nuovo top di gamma dell’azienda per la pulizia automatizzata dei pavimenti. Il robot combina aspirazione e lavaggio in un unico sistema e introduce una serie di tecnologie sviluppate per intervenire anche su tappeti, moquette, sporco secco e macchie incrostate.

Il nuovo modello viene proposto insieme alla base AutoWash, che automatizza diverse operazioni di manutenzione. Il cuore della piattaforma è rappresentato dalla tecnologia SealForce, affiancata dal sistema di lavaggio caldo ThermaMist e dal nuovo rullo PowerSpin Max.

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SealForce concentra l’aspirazione sui tappeti

La tecnologia proprietaria SealForce modifica il modo in cui il robot utilizza la propria capacità aspirante quando incontra tappeti e moquette. Una guarnizione integrata nel telaio viene abbassata fino ad aderire alle fibre, contribuendo a concentrare il flusso d’aria nella zona interessata dalla pulizia.

Il sistema lavora insieme a un flusso d’aria con effetto tornado da 20 L/s e a una potenza di aspirazione dichiarata di 35.000 Pa. Secondo i dati comunicati da iRobot, questa combinazione permette di ottenere una pulizia dei tappeti 3 volte più profonda. La stessa impostazione meccanica è stata applicata anche al sistema di lavaggio. ThermaMist utilizza una nebulizzazione calda continua a ultrasuoni per trattare lo sporco secco e incrostato prima della rimozione.

Il nuovo PowerSpin Max completa il sistema. iRobot lo descrive come il rullo lavapavimenti più grande del settore: è 44% più grande, raggiunge 300 giri/min ed esercita una pressione verso il basso di 18 newton. Il rullo viene inoltre pulito automaticamente durante il funzionamento e, secondo i dati dichiarati dall’azienda, consente un’azione di lavaggio 3,75 volte più profonda e una copertura 1,2 volte più ampia a ogni passaggio.

DriLift usa l’AI per proteggere tappeti e moquette

Quando il robot deve passare dalle superfici dure a quelle tessili, entra in gioco DriLift, tecnologia brevettata basata sull’intelligenza artificiale. Il sistema riconosce automaticamente tappeti e moquette e modifica la configurazione del robot per evitare di bagnare queste superfici.

Il rullo lavapavimenti viene sollevato e contemporaneamente viene abbassata una barriera protettiva. In questo modo iRobot punta a mantenere asciutte le superfici tessili durante l’intero ciclo. Il Roomba Max 875 Combo integra inoltre PerfectEdge, che porta il rullo fino a 45 mm lungo pareti e battiscopa. Negli angoli interviene invece la spazzola laterale Edge-Sweeping, progettata per espandersi verso l’esterno.

Per peli e capelli è presente un doppio sistema anti-groviglio, composto dalla spazzola laterale a spirale e dalla spazzola principale progettata per spezzare questo tipo di residui. La navigazione è affidata al sistema ClearView Pro LiDAR a doppia linea, mentre PrecisionVision AI riconosce ed evita più di 300 oggetti comuni presenti negli ambienti domestici.

AutoWash automatizza la manutenzione del robot

Il sistema viene completato dalla base AutoWash, che gestisce automaticamente diverse operazioni necessarie dopo la pulizia. La base lava il rullo con acqua calda a 80 °C e lo asciuga utilizzando aria calda a 55 °C. Il detergente concentrato StayClean viene dosato automaticamente, mentre lo sporco raccolto viene trasferito in un sacchetto AllergenLock ai carboni attivi. Secondo i dati forniti da iRobot, questa configurazione permette di arrivare fino a 90 giorni di pulizia senza interventi manuali.

Nonostante l’equipaggiamento, il robot mantiene un’altezza di 9,98 cm, caratteristica pensata per consentire la pulizia sotto mobili bassi. Il sistema può inoltre superare soglie fino a 3,5 cm. La gestione passa infine dall’app Roomba Home, attraverso cui è possibile personalizzare i programmi, scegliere stanze specifiche, dare priorità alle aree frequentate dagli animali domestici e utilizzare i comandi vocali. Il prezzo suggerito al pubblico per Roomba Max 875 Combo + base AutoWash è di 1.190 euro.