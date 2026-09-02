HMD 105 4G School Edition: il feature phone senza browser

Un feature phone che rinuncia perfino a Snake: HMD ha presentato il 105 4G School Edition, versione speciale del suo telefonino base pensata per gli studenti, con una filosofia semplice quanto drastica, cioè togliere tutto quello che potrebbe distrarre durante le lezioni. Via il browser web, via i giochi preinstallati, via il registratore vocale. Restano le chiamate, restano gli SMS, e poco altro.

L’esigenza a cui risponde non è una novità assoluta. Da anni genitori e insegnanti chiedono dispositivi che permettano ai ragazzi di essere raggiungibili senza finire risucchiati dai social durante la ricreazione. Quello che colpisce, nel caso di HMD, è il modo in cui questa idea è stata tradotta in prodotto, con qualche scelta che fa alzare più di un sopracciglio.

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Un 4G senza browser e altre decisioni curiose

La rimozione del browser su un telefono che supporta le reti di quarta generazione è probabilmente il passaggio più singolare di tutta l’operazione. Il 4G nasce proprio per navigare, e togliere il browser significa ridurre il modulo di connessione a un compito quasi di servizio, cioè far funzionare le chiamate VoLTE sulle reti moderne. Coerente con l’obiettivo dichiarato, certo, però resta un piccolo paradosso tecnico. Ancora meno intuitiva l’assenza del registratore vocale. Difficile capire come un appunto audio possa mettere a rischio la concentrazione di uno studente, e viene quasi il sospetto che la funzione sia stata sacrificata più per tutelare i professori da registrazioni non autorizzate che per motivi didattici.

In compenso HMD ha inserito un controllo parentale protetto da PIN che consente di disattivare Bluetooth, MMS e radio FM. Tradotto in pratica, chi acquista il telefono per un figlio può stringere ulteriormente le maglie e lasciare attive soltanto chiamate e messaggi, costruendo una sorta di versione ridotta al minimo indispensabile del dispositivo. Una flessibilità che, per come è pensato il prodotto, ha una sua logica.

Scheda tecnica essenziale e batteria che dura

Sul piano dell’hardware non ci sono sorprese, e non potrebbero esserci. Il 105 4G School Edition monta un display da 2,4 pollici con risoluzione QVGA, 64 MB di RAM e 128 MB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 32 GB. La connettività copre reti 2G, 3G e 4G, con Bluetooth 5.0, porta USB-C e jack da 3,5 mm ancora al suo posto.

Il capitolo autonomia è quello che fa la differenza rispetto a qualsiasi smartphone. La batteria rimovibile da 1.450 mAh promette fino a 15 giorni in standby, numeri impensabili per un telefono con schermo grande e applicazioni sempre attive. La rubrica arriva a memorizzare fino a 2.000 contatti, e non manca una doppia torcia LED, dettaglio banale ma spesso più utile di mezza dozzina di app.

Prezzi e arrivo in Europa

Sul fronte commerciale, HMD non ha ancora comunicato né prezzi né tempistiche di disponibilità per il mercato europeo. Un riferimento però esiste, perché il modello base 105 4G viene già venduto a 45 euro, quindi è plausibile che la School Edition si collochi su una fascia analoga, se non addirittura più bassa, considerando che offre meno funzioni del fratello standard.

Resta aperta la questione di fondo, quella che va oltre la scheda tecnica. Un telefono minimalista per gli studenti ha senso soltanto se dietro c’è un ragionamento serio su cosa eliminare e per quale motivo, magari accompagnato da regole uguali per tutti, invece di lasciare la decisione nelle mani dei singoli produttori e di qualche genitore particolarmente motivato. Il dispositivo, per ora, esiste e ha una scheda tecnica definita, mentre l’eventuale sbarco sugli scaffali italiani non è stato ancora annunciato.