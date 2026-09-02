Sonos lancia Beam Ultra e Ace Ultra: ecco il nuovo ecosistema

Sonos Beam Ultra e Sonos Ace Ultra ampliano l’ecosistema audio del marchio con due nuovi dispositivi pensati rispettivamente per l’home theater e l’ascolto personale. L’annuncio arriva insieme a Sonos 27, il nuovo aggiornamento del sistema operativo audio, che introduce nuove possibilità per collegare e utilizzare i dispositivi dell’ecosistema.

Beam Ultra mantiene il formato compatto della gamma Beam e propone un’esperienza Dolby Atmos 7.1.2, mentre Ace Ultra introduce un nuovo driver, un sistema di cancellazione attiva del rumore adattiva e un collegamento diretto con l’impianto Sonos.

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Beam Ultra punta su Dolby Atmos e dialoghi più chiari

La nuova Beam Ultra utilizza un’architettura composta da nove driver personalizzati, tra cui due unità up-firing dedicate alla riproduzione dell’audio spaziale.

Questa configurazione permette alla soundbar di supportare il formato Dolby Atmos 7.1.2, accompagnando l’esperienza cinematografica con bassi descritti come più caldi e avvolgenti. Sonos ha inoltre riprogettato il canale centrale con particolare attenzione alla riproduzione dei dialoghi. La soundbar dispone di quattro livelli di ottimizzazione vocale basati sull’AI Speech Enhancement, affiancati dalla modalità Night Sound pensata per l’ascolto durante le ore notturne.

Beam Ultra può inoltre diventare il punto centrale di un sistema home theater più articolato. È possibile aggiungere un Sub per rafforzare le basse frequenze oppure utilizzare speaker posteriori come canali surround. Il sistema può integrare anche speaker portatili Sonos compatibili. La calibrazione dell’audio viene affidata a Trueplay, che adatta la resa acustica alle caratteristiche della stanza.

Ace Ultra porta le cuffie direttamente nel sistema Sonos

Le nuove Sonos Ace Ultra sono cuffie over-ear premium equipaggiate con un driver custom da 40 mm sviluppato internamente da Sonos. Il sistema ANC adattivo utilizza dieci microfoni, mentre la batteria offre fino a 35 ore di autonomia con la cancellazione del rumore attiva. Ace Ultra introduce inoltre il nuovo Headphone Engine 2, disponibile attualmente in Early Access, che consente alle cuffie di interagire in modo nativo con l’ecosistema domestico Sonos.

La funzione permette di trasferire l’audio in riproduzione sull’impianto direttamente alle cuffie attraverso la pressione di un pulsante. Un’ulteriore pressione consente invece di riportare la riproduzione agli speaker. Il passaggio avviene senza dover utilizzare lo smartphone come dispositivo intermedio. Anche TrueCinema entra nell’esperienza delle cuffie quando Ace Ultra riceve il segnale audio da una soundbar compatibile, applicando l’ottimizzazione alla configurazione di ascolto.

Sonos 27 rafforza il collegamento tra i dispositivi

Con Sonos 27, Beam Ultra e Ace Ultra vengono inserite in una piattaforma che punta sulla collaborazione tra differenti prodotti e ambienti della casa. Sonos indica il supporto nativo a oltre 100 servizi di streaming, mentre Beam Ultra può essere sincronizzata con altri speaker per creare configurazioni multi-room oppure ampliare il sistema home theater. La connettività comprende Wi-Fi, Bluetooth e HDMI eARC per Beam Ultra. Ace Ultra aggiunge invece USB-C e jack da 3,5 mm, offrendo ulteriori possibilità per collegare sorgenti audio.

L’ecosistema viene inoltre sviluppato con il contributo della Sonos Soundboard, composta da esperti e creativi dell’industria musicale e cinematografica. Il gruppo collabora alla calibrazione dei dispositivi con l’obiettivo di mantenere fedele la riproduzione rispetto all’intento originale degli artisti.Beam Ultra e Ace Ultra saranno disponibili in bianco o nero, mentre la colorazione agave sarà proposta in esclusiva attraverso MediaWorld Online e i punti vendita e il sito di Rinascente.

I preordini sono partiti il 1° settembre 2026 su sonos.nitalstore.it e presso i partner selezionati. La disponibilità generale è prevista dal 29 settembre 2026. Il prezzo suggerito al pubblico è di 699 euro per Sonos Beam Ultra e 449 euro per Sonos Ace Ultra.