Tesla Model 3, 38 km di autonomia in più solo con le gomme

Gli aggiornamenti che riguardano Tesla Model 3 e Model Y non stravolgono nulla, ma raccontano bene la filosofia della casa americana in questa fase: piccoli ritocchi chirurgici, niente restyling clamorosi, e risultati che si vedono soprattutto nei numeri dell’autonomia e nella cura dell’abitacolo. La novità più concreta arriva dalla versione d’accesso della berlina, mentre il SUV punta su un dettaglio estetico che cambia parecchio l’atmosfera a bordo. Due strade diverse, stesso obiettivo di fondo.

Partiamo da Model 3 Propulsion, la variante base della gamma. Qui il lavoro è stato fatto sotto, letteralmente: nuovi pneumatici Giti con una resistenza al rotolamento più bassa. Sembra poco, e invece basta a spostare l’ago della bilancia. Il consumo dichiarato scende da 13 a 12,2 kWh ogni 100 chilometri, con un guadagno tutt’altro che simbolico sull’autonomia omologata.

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Più chilometri senza toccare la meccanica

Il dato WLTP passa da 534 a 572 chilometri. Trentotto chilometri in più senza mettere mano a batteria o motore, semplicemente cambiando le gomme e limando gli attriti. La versione interessata resta equipaggiata con un pacco batteria stimato attorno ai 64 kWh e un propulsore da 286 CV, con un prezzo di partenza sul mercato francese fissato a 36.990 euro. Per ora la modifica riguarda soltanto questo allestimento, non l’intera gamma.

È una scelta coerente con quanto già visto su Model 3 Long Range, che nella configurazione a trazione posteriore era arrivata a dichiarare fino a 750 chilometri WLTP grazie a una batteria di nuova generazione. Numeri da record sulla carta, che però vanno letti con attenzione: i test indipendenti hanno registrato un’autonomia reale di 613 chilometri su percorso misto e di 437 chilometri in autostrada. La differenza tra il dato di omologazione e l’uso quotidiano resta insomma sostanziosa, e dipende molto da come e dove si guida.

Quello che colpisce, guardando l’insieme, è l’approccio. Nessun annuncio roboante, nessuna rivoluzione tecnica sbandierata. Solo un lavoro di ottimizzazione su componenti che spesso passano inosservati e che invece incidono eccome sui consumi reali di un’auto elettrica.

Model Y 2026, dentro cambia il colore

Sul fronte del SUV, l’aggiornamento 2026 si concentra tutto nell’abitacolo. Il rivestimento bianco lascia il posto al nuovo Grigio Zen, disponibile come optional con un sovrapprezzo di 1.200 euro. Non riguarda solo i sedili: la tonalità si estende alla console centrale e ai pannelli delle portiere, così l’ambiente interno risulta più uniforme e, va detto, decisamente meno appariscente rispetto al bianco. Chi preferisce restare sul classico trova comunque il nero come configurazione di serie.

La novità arriva dopo il profondo rinnovamento che Model Y ha già affrontato, un intervento che aveva toccato comfort, silenziosità ed efficienza. Rispetto alla generazione precedente, il costruttore dichiara una riduzione del rumore stradale del 22%, del rumore degli impatti del 20% e di quello aerodinamico ancora del 20%. A questi si aggiunge un incremento dell’autonomia del 5% a parità di energia disponibile nella batteria.

Per la versione attualmente in vendita in Europa, il dato dichiarato arriva fino a 525 chilometri WLTP. Cifra allineata alla concorrenza diretta, ottenuta senza aumentare la capacità del pacco batterie ma lavorando su aerodinamica e gestione dei consumi.

Due modelli, due priorità diverse

Il quadro che ne esce è abbastanza leggibile. Con Model 3 l’obiettivo è spremere più chilometri dalla stessa base tecnica, intervenendo su elementi apparentemente secondari come gli pneumatici. Con Model Y, invece, il terreno di gioco è la personalizzazione e la percezione di qualità dell’abitacolo, un aspetto su cui il marchio ha ricevuto negli anni critiche non sempre morbide. Chi guarda alle Tesla con l’idea di acquistarne una nel corso del 2026 si trova quindi davanti a una gamma che si muove per aggiustamenti progressivi, senza attese per generazioni completamente nuove. La Propulsion diventa più efficiente, il SUV più curato dentro, e il resto della struttura tecnica rimane quella conosciuta.