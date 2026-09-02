TP-Link Archer 8 Ultra, primo router Wi-Fi 8: preordini dal 30

Con l’annuncio dei primi router consumer Wi-Fi 8, TP-Link mette una data sul calendario: il 30 settembre partono i preordini di Archer 8 Ultra BN19000, il primo modello tri band della nuova famiglia 802.11bn destinato alle case e agli uffici. Era stato promesso mesi fa, in occasione della presentazione di maggio 2026, e per una volta i tempi sembrano rispettati.

I dettagli tecnici, per il momento, restano contenuti. Quello che si sa è che Archer 8 Ultra monta 18 antenne interne e dichiara fino a 19 Gbps di velocità wireless aggregata, con connettività cablata a 10 Gbps. Non è stato chiarito se quei 10 Gbps riguardino sia la porta WAN sia le LAN oppure soltanto queste ultime, il che per chi ha una fibra multi gigabit non è esattamente un dettaglio secondario.

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Archer 8 Ultra apre la strada, il mesh Deco 8 arriva dopo

Per chi ha metrature importanti da coprire, la risposta di TP-Link si chiama Deco 8 Ultra BN22000, sistema mesh tri band con velocità aggregate fino a 22 Gbps e la stessa connettività cablata a 10 Gbps. L’azienda vende storicamente i suoi kit mesh in confezioni da due o tre unità, e il pacchetto da tre di Deco 8 Ultra viene dato per una copertura fino a 9.800 piedi quadrati, all’incirca 910 metri quadrati. Il problema è l’attesa: il sistema mesh Wi-Fi 8 non arriverà prima del primo trimestre del 2027.

Il resto del catalogo seguirà con calma. Entro il secondo trimestre del 2027 è previsto Roam 8, un router da viaggio, insieme a range extender e adattatori client in formato PCIe e USB. Sui chipset che alimenteranno questi prodotti l’azienda non si sbilancia sui singoli modelli, ma ha confermato che le piattaforme arriveranno da Broadcom, MediaTek e Qualcomm.

Cosa cambia davvero con il nuovo standard

Chi si aspetta un salto clamoroso nei numeri di picco resterà deluso, perché il Wi-Fi 8 si sta delineando più come una revisione della qualità della connessione che come una corsa alla velocità teorica. Detto in modo semplice, l’hardware di nuova generazione dovrebbe finalmente avvicinarsi nel mondo reale a quelle prestazioni che il Wi-Fi 7 aveva messo sulla carta senza sempre riuscire a garantirle.

Su questo fronte TP-Link ha impacchettato un insieme di tecnologie sotto il nome di StabilityEngine, che sfrutta funzioni chiave del nuovo standard come l’Enhanced Long Range e le Distributed Resource Units. Servono soprattutto a tenere agganciati i dispositivi IoT a basso consumo, quelli che di solito stanno ai margini della copertura di casa e che sono i primi a perdere il segnale. Ci sono poi altri strumenti in gioco, dalla modulazione non uniforme agli schemi di modulazione e codifica, pensati per reggere il traffico anche in ambienti affollati di interferenze.

Cambia anche l’estetica, con un linguaggio di design nuovo per le linee Archer 8 e Deco 8 già anticipato lo scorso maggio. “Abbiamo smesso di costruire un pezzo di apparecchiatura di rete e abbiamo iniziato a progettare per la casa”, ha spiegato Gary Chang, responsabile del design industriale dell’azienda. “Quando il design di un router diventa qualcosa che le persone vogliono mostrare, finisce esattamente dove rende meglio”. Tradotto: fuori dagli armadietti e lontano dai muri, dove un’antenna funziona come dovrebbe. Il punto interrogativo più grosso riguarda il mercato statunitense. Ad oggi TP-Link non ha ancora ottenuto l’approvazione FCC necessaria per lanciare prodotti completamente nuovi negli Stati Uniti. Concorrenti come Amazon e Netgear hanno incassato un via libera condizionato rispetto alla Covered List della FCC, mentre nei confronti dell’azienda il governo americano continua a mantenere la linea dura. Non a caso la formula usata è volutamente vaga: i preordini di Archer 8 Ultra apriranno il 30 settembre soltanto in “regioni selezionate”.