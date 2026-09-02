TP-Link lancia la gamma Wi-Fi 8: fino a 22 Gbps con Deco

La gamma Wi-Fi 8 di TP-Link debutta a IFA 2026 con due prodotti destinati a rappresentare la nuova generazione della connettività domestica: Archer 8 Ultra e Deco 8 Ultra. L’azienda li presenta come la prima gamma Wi-Fi 8 al mondo, costruita sul nuovo standard IEEE 802.11bn.

La strategia non si concentra soltanto sull’aumento della velocità. TP-Link ha sviluppato Wi-Fi 8 StabilityEngine, una tecnologia proprietaria che interviene su copertura, congestione e interferenze per rendere più uniforme il funzionamento della rete. Il risultato viene declinato in due dispositivi differenti: un router tri-band ad alte prestazioni e un sistema Wi-Fi Mesh progettato per distribuire la connettività su superfici più ampie.

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Wi-Fi 8 punta sulla stabilità della rete

L’evoluzione proposta da TP-Link parte da alcune delle condizioni che possono compromettere una connessione domestica. La distanza dal router può ridurre l’efficacia della copertura, mentre la presenza contemporanea di numerosi dispositivi aumenta il carico sulla rete. A questi fattori si aggiungono le interferenze, che possono rendere meno costante il collegamento. La tecnologia StabilityEngine è stata sviluppata proprio per intervenire su questi aspetti, con l’obiettivo di migliorare la copertura e la gestione della congestione e limitare l’impatto delle interferenze.

Il sistema combina diverse tecnologie. Enhanced Long Range (ELR) e Distributed Resource Units (DRU) sono dedicate soprattutto all’estensione della copertura e alle prestazioni in uplink dei dispositivi collocati nelle zone più lontane e a basso consumo. La gestione di una rete affollata passa invece da Non-Primary Channel Access (NPCA), pensato per mantenere la reattività anche con molti dispositivi collegati nello stesso momento.

TP-Link introduce inoltre Unequal Modulation (UEQM) e nuovi Modulation & Coding Schemes (MCS), con l’obiettivo di mantenere più costante il throughput anche quando il livello di interferenza è particolarmente elevato.

Archer 8 Ultra arriva fino a 19 Gbps

Il primo dispositivo della nuova famiglia è Archer 8 Ultra BN19000, identificato anche come Archer BN800. Si tratta di un router Wi-Fi 8 tri-band che raggiunge una velocità wireless aggregata fino a 19 Gbps. La connettività cablata arriva invece fino a 10 Gbps, mentre il dispositivo integra 18 antenne interne ad alte prestazioni. TP-Link le ha progettate per ottenere una copertura potente e uniforme all’interno dell’abitazione. Anche il design segue una precisa logica funzionale. Il router adotta un’estetica minimalista e architettonica, con una griglia bicolore che crea variazioni visive in base alla luce e all’angolazione.

La parte superiore integra inoltre un sistema di illuminazione, utilizzato per comunicare lo stato del dispositivo senza affidarsi ai tradizionali LED tipici dei router. L’idea è consentire un posizionamento più libero all’interno della casa, evitando che il dispositivo debba essere nascosto proprio per ragioni estetiche. Secondo TP-Link, lasciare il router in vista può anche favorire una collocazione più adatta alle esigenze della rete.

Deco 8 Ultra porta il Wi-Fi 8 nel Mesh

Sul fronte Mesh, TP-Link presenta Deco 8 Ultra BN22000, conosciuto anche come Deco BN85. Il nuovo sistema utilizza una configurazione tri-band Wi-Fi 8 e raggiunge una velocità wireless aggregata fino a 22 Gbps. La connettività cablata arriva fino a 10 Gbps, mentre il kit composto da tre unità è progettato per coprire una superficie fino a circa 910 m². Il sistema supporta inoltre oltre 200 dispositivi connessi contemporaneamente, caratteristica che lo colloca all’interno di scenari domestici caratterizzati da un numero elevato di apparecchi collegati alla rete. Deco 8 Ultra mantiene un approccio estetico differente rispetto ad Archer 8 Ultra. Il dispositivo combina linee morbide, dimensioni compatte e una finitura opaca con una superficie superiore lucida.

Entrambi i prodotti saranno mostrati presso lo stand TP-Link a IFA 2026, nella Hall 7.2C, Stand 101. L’azienda presenterà ulteriori dettagli sull’intera gamma durante un evento globale online fissato per il 30 settembre 2026.