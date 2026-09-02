Android Auto, nuova icona verde: anticipa il restyling

Android Auto cambia faccia, e lo fa partendo da un dettaglio che tutti vedono decine di volte al giorno senza pensarci troppo, cioè l’icona dell’app. Il vecchio simbolo blu lascia spazio a una versione verde, con angoli più arrotondati e un aspetto complessivamente meno spigoloso. Un ritocco piccolo, certo, ma che arriva in un momento preciso, ovvero poco prima del restyling più corposo che Google ha promesso per la piattaforma.

Il cambio è stato individuato nella versione 17.6.663424 dell’applicazione. Nulla di clamoroso sul piano funzionale, sia chiaro, però chi segue queste cose da vicino sa che gli aggiornamenti grafici delle icone raramente arrivano per caso. Di solito precedono qualcosa di più grosso, e in questo caso il qualcosa di più grosso è già stato annunciato.

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Un’icona verde che anticipa il nuovo corso

La scelta del verde al posto del blu non è casuale e si inserisce in un percorso di uniformità visiva che Google sta portando avanti su più fronti. Gli angoli più morbidi seguono la stessa logica, cioè quella di ammorbidire le forme rigide che hanno caratterizzato l’interfaccia fino a oggi. Chi userà l’app dopo l’aggiornamento noterà la differenza già dalla schermata home dello smartphone, ancora prima di collegare il telefono all’auto.

Sono variazioni sottili, riconoscibili soprattutto se si mettono le due icone una accanto all’altra. Ma il messaggio è abbastanza chiaro, perché il lavoro sul redesign di Android Auto sta procedendo e Google ha iniziato a mostrarne i primi frammenti pubblici.

Cosa cambierà davvero con il restyling

Il piano per i prossimi mesi è ambizioso. Si parla di elementi più fluidi, meno forme rigide, e soprattutto di due novità che gli utenti chiedevano da tempo, cioè il supporto ai widget e la riproduzione video. Quest’ultima in particolare è una di quelle funzioni attese da anni, che finalmente dovrebbe trovare spazio nell’ecosistema.

Il confronto con Apple CarPlay è stato per lungo tempo il punto dolente della piattaforma di Google, almeno sul piano estetico. Molti utenti hanno sempre considerato l’interfaccia di Mountain View meno curata, meno raffinata, più funzionale che piacevole da guardare. Con il rinnovamento in arrivo, quelle critiche dovrebbero perdere buona parte del loro peso. I widget, in particolare, promettono di cambiare il modo in cui si accede alle informazioni durante la guida. Invece di dover aprire una app alla volta, l’idea è avere dati sempre visibili e organizzati in modo più intelligente. La riproduzione video, invece, riguarda ovviamente i momenti in cui il veicolo è fermo, ma amplia parecchio le possibilità d’uso.

Quando arriverà l’aggiornamento completo

Sulla data precisa del rilascio non ci sono ancora indicazioni. Google non ha comunicato tempistiche ufficiali, e il rollout potrebbe seguire il classico approccio graduale a cui l’azienda ci ha abituati con i suoi aggiornamenti software. Un elemento che potrebbe giocare a favore è il calendario interno dell’azienda. Google ha ormai superato i principali appuntamenti legati al lancio dell’hardware, con l’unica eccezione del Googlebook che deve ancora arrivare. Con quella fase quasi archiviata, è ragionevole pensare che le risorse si spostino sul software e sulle promesse fatte nei mesi scorsi.

Nel frattempo l’icona verde è già in circolazione per chi ha installato la versione più recente dell’app. Un piccolo assaggio, il primo segnale concreto che il lavoro dietro le quinte su Android Auto sta andando avanti sul serio e che il nuovo look non è rimasto sulla carta.