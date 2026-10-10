Ritorno al Futuro: il rivale di Marty è una vera star del rock

Pochi film possono contare sull’affetto che il pubblico riserva ancora oggi alla trilogia di Ritorno al Futuro, eppure anche i fan più appassionati spesso ignorano che tra i volti della saga si nasconde una vera stella del rock. Il ragazzo che dà filo da torcere a Marty McFly nel secondo e nel terzo capitolo, infatti, non è un attore qualunque ma un musicista conosciuto in tutto il mondo, comparso sullo schermo giusto per qualche minuto e riconosciuto da pochissimi spettatori.

Viene quasi da sorridere pensando a quanto fu complicato portare a termine il progetto, perché col tempo la serie si è trasformata in una delle saghe di fantascienza più famose e amate nella storia del cinema. Nel 2025 sono stati festeggiati i 40 anni dall’uscita del primo film, seguito da due sequel girati in contemporanea e apprezzati tanto quanto l’originale. Lungo i tre episodi abbondano gli easter egg, i dettagli nascosti e i camei passati quasi inosservati all’epoca, che oggi grazie a internet è diventato molto più facile scovare e riscoprire.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

I camei nascosti della trilogia, da Billy Zane a Elijah Wood

Fa sempre un certo effetto scoprire che proprio in Ritorno al Futuro esordì Billy Zane, rimasto nella memoria di molti come l’insopportabile fidanzato di Rose in Titanic. Allo stesso modo, pur trattandosi di un aneddoto ormai piuttosto diffuso, resta divertente rivedere un giovanissimo Elijah Wood in Ritorno al Futuro Parte II nei panni di “Video Game Kid 2”, uno dei ragazzini che nel 2015 prendevano in giro Marty McFly all’interno della caffetteria.

Le sorprese però non finiscono qui. Nel film compariva anche la moglie di Robert Zemeckis, sebbene il suo volto non fosse mai inquadrato, e la saga si è concessa pure alcune incursioni dal mondo della musica. Nel primo capitolo il cantante Huey Lewis, voce dei brani della splendida colonna sonora come “The Power of Love” e “Back in Time”, interpretava uno dei giudici che ascoltavano l’esibizione di Marty a scuola. In Ritorno al Futuro Parte III, invece, i membri degli ZZ Top vestivano i panni di tre musicisti cowboy alla fiera di Hill Valley.

Chi interpreta Needles in Ritorno al Futuro

Il cameo musicale più clamoroso dell’intera trilogia arriva comunque nel secondo film, dove il personaggio di Douglas J. Needles è affidato a un autentico mito del rock. Chi ha visto la saga ricorderà bene questo rivale di Marty McFly, il bulletto di Hill Valley responsabile di averlo spinto a sfidarlo nella corsa in auto destinata a procurargli guai seri negli anni a venire.

Quello che in pochi sanno è che dietro quel teppistello si nasconde Flea, musicista australiano nonché bassista dei Red Hot Chili Peppers. Una presenza che a molti spettatori è sfuggita del tutto, complice il ruolo breve e un aspetto ben diverso da quello che il pubblico associa al palco e ai concerti della band.

Nel corso della sua carriera il bassista si è ritagliato spazio anche in pellicole molto conosciute come Il Grande Lebowski, Paura e delirio a Las Vegas e Baby Driver, fino ad arrivare in tempi più recenti alla serie dedicata a Obi Wan Kenobi. Il suo legame con Ritorno al Futuro, tuttavia, non si esaurisce con il secondo capitolo. Flea è infatti tornato a interpretare Needles anche nel terzo film della trilogia, girato subito dopo il precedente.

Fonte: TecnoAndroid