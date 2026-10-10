DAZN Full a 19,99 euro al mese: promo per utenti selezionati

Con il ritorno della Serie A dopo la lunga sosta per le nazionali, DAZN Italia ha lanciato una nuova promozione sul piano DAZN Full in versione mensile senza vincoli, che alcuni utenti selezionati possono attivare al prezzo scontato di 19,99 euro al mese. L’offerta è comparsa da oggi, 7 ottobre 2026, per chi possiede già un account DAZN ma non ha nessun abbonamento attivo. Il pubblico interessato comprende sia gli account che in passato avevano un abbonamento sia quelli gratuiti sui quali non è mai stato sottoscritto nulla. Il momento scelto è facile da spiegare, visto che da questo weekend ripartono la Serie A Enilive, la Serie BKT e gli altri campionati maschili trasmessi dalla piattaforma, rimasti fermi per 3 settimane a causa della sosta FIFA.

Come scoprire se la promo DAZN Full è disponibile

In alcuni casi lo sconto si presenta direttamente nella home page del sito ufficiale, dopo l’accesso con un account esistente privo di abbonamenti. Ai clienti selezionati compare un popup con la scritta “Riparte la Serie A: 60 partite in un mese. Ritorna il grande calcio di DAZN con tutta la Serie A, Serie B e LaLiga EA Sports e molto altro. Massima flessibilità col piano mensile. Offerta valida fino al 14 ottobre”.

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Se il messaggio non appare, si può comunque fare una verifica manuale entrando nel proprio profilo, selezionando “Il mio account” e poi, nella sezione “I miei abbonamenti”, la voce “Cambia piano”. Nella pagina che si apre sono elencati i piani disponibili e, per gli utenti selezionati, il piano Full mensile risulta attivabile con i primi 12 mesi scontati. In concreto si pagano 19,99 euro al mese invece dei 46,99 euro del listino, cifra alla quale l’abbonamento si rinnoverà al termine dell’anno promozionale, salvo disdetta. La promozione resta valida fino alle 23:59 del 14 ottobre 2026, a meno di proroghe o modifiche, e non è escluso che altri clienti ricevano proposte differenti. Nelle prossime ore alcuni utenti dovrebbero trovare anche una email dedicata all’iniziativa.

Abbonamento mensile senza vincoli e regole di disdetta

Con DAZN Full la visione in contemporanea su 2 dispositivi è consentita soltanto se entrambi sono collegati alla stessa rete internet di casa, mentre il singolo dispositivo può essere usato ovunque. Dal 17 luglio 2026 chi sottoscrive un abbonamento può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dall’attivazione, ottenendo il rimborso di quanto non fruito. Trascorso quel periodo valgono le modalità previste dal tipo di abbonamento scelto, mensile o annuale.

Per questa promo il piano mensile non prevede alcun vincolo di permanenza. La disdetta richiede 30 giorni di preavviso, senza costi aggiuntivi né restituzione degli sconti già goduti. Si applicano infatti le regole introdotte dal 30 ottobre 2022, che garantiscono 30 giorni di visione dalla richiesta di recesso, con il pagamento della differenza per i giorni successivi alla scadenza della mensilità già saldata.

Cosa include il catalogo e quali opzioni si possono aggiungere

Il piano Full, come il Family, apre l’intero catalogo di DAZN Italia. Sul fronte calcio ci sono tutta la Serie A Enilive fino alla stagione 2028/2029, tutta la Serie BKT fino al 2026/2027, LaLiga EA Sports fino al 2029, la Copa del Rey e alcune partite di Liga Portugal Betclic, Jupiler Pro League ed Emirates FA Cup. Spazio anche al calcio femminile con la Serie A Women Athora, ai canali tematici come Inter TV, Milan TV, Juventus TV, Lazio Style, AS Roma TV e Radio TV Serie A, a Red Bull TV e ai contenuti FIFA+. Completano l’offerta il volley nazionale e internazionale, il basket spagnolo e gli eventi FIBA, l’ATP Challenger Tour, la NFL, LIV Golf e la boxe. Da ottobre 2023 è attivo inoltre il servizio Pay Per View, usato soprattutto per gli sport da combattimento.

Nel pacchetto rientrano di base anche Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre con l’opzione Eurosport Extra a 2,99 euro in più al mese si sbloccano 4 canali aggiuntivi con le competizioni integrali. Il servizio funziona su Smart TV, smartphone, PC e console. Sul decoder Sky sono disponibili i canali DAZN 1 e DAZN 2, con le 7 partite di Serie A per giornata in esclusiva, attivabili con l’opzione DAZN su Sky a 10 euro al mese, non compatibile con il piano Sports. Gli abbonati Full possono infine aggiungere l’opzione Utente Aggiuntivo, che consente la visione simultanea su 2 reti internet diverse al costo di 25 euro in più al mese e può essere cancellata separatamente alla successiva data di fatturazione.

Fonte: TecnoAndroid