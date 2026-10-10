Cina, Pechino frena gli investimenti alla cieca su robot e IA

Da anni la Cina ha trasformato l’intelligenza artificiale e la robotica in due delle scommesse più importanti della sua politica industriale, e ora Pechino prova a mettere un freno agli investimenti alla cieca che rischiano di gonfiare bolle e sprecare risorse. Il caso dei robot umanoidi lo dimostra bene. Sempre più aziende lavorano a macchine che vorrebbero uscire dalle semplici dimostrazioni per svolgere compiti utili nelle fabbriche e in altri ambienti. Moltiplicare i progetti può accelerare i progressi, certo, ma solleva anche una domanda meno spettacolare rispetto a cosa saprà fare il prossimo robot. Cosa succede quando troppi soggetti provano a sviluppare la stessa cosa nello stesso momento?

L’avvertimento di Pechino sugli investimenti alla cieca

Il tema è al centro delle linee guida pubblicate il 9 ottobre dal Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e dal Consiglio di Stato. Il documento conferma la spinta verso le tecnologie avanzate ma chiede anche di evitare investimenti fatti senza criterio, bolle e progetti avviati senza tenere conto delle condizioni di ciascun territorio. L’avvertimento non riguarda soltanto la robotica e non equivale a un divieto generale di investire in tecnologia. L’obiettivo dichiarato dalle autorità è impedire che questa espansione finisca per generare spese ingiustificate.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il punto è semplice. Una tecnologia di moda non deve per forza diventare il cuore dell’economia di ogni città. Tra i comportamenti messi in discussione c’è proprio quello delle amministrazioni locali che copiano le scelte di altre regioni, lanciano progetti inseguendo le tendenze o si contendono gli investitori senza valutare bene le proprie risorse. La critica arriva dalle stesse autorità cinesi, che segnalano anche il rischio di trascurare le industrie tradizionali mentre si corre dietro a quelle nuove.

Dietro questa preoccupazione c’è un preciso contesto politico e industriale. Nel 2023 Xi Jinping ha introdotto il concetto di nuove forze produttive, che comprende sia l’innovazione tecnologica sia l’ammodernamento dell’economia. Tre anni dopo l’organismo di pianificazione riconosce che l’applicazione di quella strategia ha mostrato dei problemi. Alcune amministrazioni si sono concentrate sulla promozione delle industrie emergenti senza accompagnare lo sforzo con le riforme economiche previste. Manca però un bilancio quantificato dei costi legati a questi squilibri.

Robot umanoidi e intelligenza artificiale restano una priorità

Sul fronte dei robot umanoidi i segnali d’allarme erano già arrivati. A novembre 2025 Li Chao, portavoce dello stesso organismo, aveva avvertito che la proliferazione di modelli troppo simili tra loro poteva ridurre lo spazio per ricerca e sviluppo. All’epoca le autorità contavano nel Paese oltre 150 aziende dedicate agli umanoidi, più della metà emergenti o provenienti da altri settori. Veniva anche ammesso che le applicazioni pratiche e i modelli di business di queste macchine non avevano ancora raggiunto la maturità.

Questo non significa che la Cina stia rallentando sull’intelligenza artificiale. Lo stesso documento che mette in guardia dagli eccessi dedica una sezione specifica all’estensione del suo utilizzo. Con l’iniziativa IA+ Pechino punta ad accelerarne l’adozione nelle industrie tradizionali, a rafforzare la ricerca sulle tecnologie di base e a migliorare la disponibilità di capacità di calcolo, algoritmi e dati. Il piano prevede inoltre di portarla nei veicoli a nuova energia intelligenti e connessi, negli smartphone e nei computer con IA e anche nei robot umanoidi.

Controlli e responsabilità per chi spreca risorse

Le linee guida affrontano pure i rischi legati allo sviluppo di questa tecnologia, sempre dal punto di vista delle autorità cinesi. Si parla di meccanismi di monitoraggio tecnico, sistemi di allerta precoce e procedure di risposta agli incidenti. Pechino afferma di volere un’intelligenza artificiale “sicura, affidabile e controllabile”, una formula da leggere come obiettivo del governo. Il testo non spiega nel dettaglio come funzioneranno questi strumenti né quali limiti avrà la loro applicazione, quindi la loro portata reale è ancora difficile da valutare.

L’ultima parte del documento si rivolge direttamente ai funzionari pubblici. Chi provocherà perdite rilevanti con investimenti affrettati o progetti avviati senza sufficiente criterio sarà chiamato a risponderne. Le direttive vietano anche di usare questa strategia industriale come pretesto per un impiego irregolare delle politiche pubbliche. Non vengono però indicate sanzioni concrete né meccanismi dettagliati per applicarle.

Fonte: TecnoAndroid