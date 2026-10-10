Tesla modalità Halloween: zucche e mummie sull’Autopilot

Con Halloween 2026 ormai alle porte, Tesla ha deciso di vestire a tema le proprie auto con l’aggiornamento software 2026.38.3, che introduce una vera e propria modalità Halloween. La novità si trova all’interno del Toybox, lo spazio dedicato alle funzioni più giocose della vettura, proprio accanto alla già conosciuta modalità Babbo Natale. L’idea è semplice e piuttosto divertente: grafica, suoni e illuminazione cambiano volto e l’abitacolo, insieme al display centrale, si trasforma in una piccola esperienza da brividi. E non serve aspettare il giorno della festa, perché la funzione si può attivare in qualsiasi periodo dell’anno.

Appena attivata, sullo schermo centrale parte una breve animazione con la scritta “Happy Halloween” e una luna piena sullo sfondo, mentre le luci ambientali interne virano verso un caldo arancione. Il menu principale propone due strade distinte, cioè Ghost Costume e Trick or Treat, ciascuna pensata per un momento diverso dell’utilizzo dell’auto.

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Un lenzuolo da fantasma anche per il Cybertruck

Scegliendo Ghost Costume, l’avatar tridimensionale della vettura viene coperto dal più classico dei lenzuoli bianchi, con tanto di fori per gli occhi. Quando l’auto è parcheggiata lo sfondo diventa un cimitero con casa stregata, alberi spogli, zucche intagliate e la mano di uno zombie che spunta dal terreno. Gli elementi sullo schermo si possono toccare per interagire con la scena, e c’è un dettaglio simpatico: aprendo una portiera reale, anche la macchina “fantasma” apre la sua. Per il Cybertruck la casa americana ha realizzato un’animazione apposita, con il telo digitale che si adatta alle sue forme spigolose.

Il tema spettrale non si spegne quando si parte. Durante la marcia il lenzuolo oscilla seguendo la velocità, mentre la visualizzazione dell’Autopilot cambia completamente aspetto. Gli altri veicoli diventano sagome verdi infettate da ectoplasma, i pedoni si trasformano in mummie o scheletri e i cassonetti della spazzatura prendono la forma di zucche arancioni. Anche i semafori assumono le sembianze di zucche colorate, i coni stradali si tingono di verde e le linee di corsia passano al viola. Persino gli indicatori di direzione hanno il loro tocco a tema, visto che al consueto ticchettio si aggiunge il verso di un allocco.

Dolcetto o scherzetto con l’auto ferma

La modalità Trick or Treat è invece pensata per quando la Tesla resta parcheggiata. In questo caso l’altoparlante esterno riproduce suoni spettrali e le luci, sia esterne che interne, lampeggiano all’avvicinarsi dei passanti. Le telecamere rimangono attive e la funzione si disattiva da sola alla ripartenza. C’è però un aspetto da tenere a mente, perché finché resta accesa la Modalità Sentinella, l’allarme e la chiusura automatica vengono temporaneamente disabilitati.

Fright Show, Boombox e selfie spettrali

Il pacchetto non si ferma qui. L’aggiornamento porta con sé anche un suono di chiusura personalizzato e la funzione Halloween Boombox, che permette di parlare all’esterno dell’auto con la voce modificata in tono spaventoso. Poi c’è il Fright Show, uno spettacolo di luci e musica sincronizzato in grado di coinvolgere più Tesla contemporaneamente. A completare il tutto arriva l’opzione Photobooth, che consente di scattare selfie in stile Polaroid arricchiti da adesivi spettrali.

Non tutte le vetture del marchio potranno però godersi lo spettacolo al completo, dato che l’esperienza integrale della modalità Halloween è disponibile soltanto sui veicoli dotati di processore AMD.

Fonte: TecnoAndroid