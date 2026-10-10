CUPRA Tavascan 190 CV: fino a 441 km e prezzo da 44.500 euro

La gamma di CUPRA Tavascan si allarga con una nuova versione d’ingresso da 190 CV e batteria da 58 kWh, capace di percorrere fino a 441 km con una ricarica. Il SUV coupé elettrico, che resta uno dei modelli più riconoscibili del marchio spagnolo, non riceve però soltanto un nuovo motore. Insieme alla motorizzazione arriva un pacchetto di aggiornamenti che tocca tecnologia, connettività, comfort e piacere di guida. In Italia la nuova variante è già ordinabile con un prezzo di partenza di 44.500 euro chiavi in mano, e diventa così la porta d’accesso all’intera offerta.

CUPRA Tavascan 140 kW, autonomia fino a 441 km e ricarica in 26 minuti

La nuova versione da 140 kW, cioè 190 CV, si affianca alle due declinazioni già presenti a listino. Ci sono la Endurance da 286 CV (210 kW) e la VZ da 340 CV (250 kW), entrambe equipaggiate con una batteria da 77 kWh. La nuova arrivata punta invece su un accumulatore da 58 kWh e dichiara un’autonomia fino a 441 km, un dato che rende il modello interessante anche per chi percorre parecchia strada. Sul fronte della ricarica rapida servono circa 26 minuti per passare dal 10 all’80% della capacità, e questo dà alla Tavascan una certa versatilità anche negli spostamenti più lunghi.

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L’idea di fondo è piuttosto chiara. Con questa variante il SUV coupé elettrico di CUPRA diventa più facile da raggiungere, senza però perdere quel carattere dinamico che lo contraddistingue. Sulle versioni con batteria da 77 kWh rimane disponibile il Launch Control, pensato per sfruttare al massimo la risposta immediata tipica della propulsione a batteria. C’è poi la funzione One Pedal, che permette di gestire accelerazione e decelerazione usando quasi soltanto l’acceleratore, affidandosi alla frenata rigenerativa per recuperare energia.

Abitacolo digitale con Android Automotive e Mobile Digital Key

Credits: TecnoAndroid

Il vero salto in avanti della Tavascan si nota però una volta saliti a bordo. Il nuovo Digital Cockpit da 10,25 pollici offre al guidatore una superficie più ampia per le informazioni, mentre l’infotainment adesso si basa su Android Automotive OS. L’interfaccia ricorda molto da vicino quella di uno smartphone e consente di scaricare le applicazioni tramite uno store integrato. Per i modelli BEV del marchio è previsto anche un Welcome Data Pack da 72 GB, valido tre anni e dedicato all’uso delle app presenti sull’Harman Ignite Store.

Tra le novità spicca il volante multifunzione con pulsanti fisici, una scelta che rende più immediato l’accesso ai comandi principali. Debutta anche la Mobile Digital Key, grazie alla quale è possibile aprire, avviare e perfino condividere l’accesso all’auto direttamente dal telefono. Il climatizzatore diventa intelligente e regola in automatico il flusso d’aria in base agli occupanti e alla posizione del sole. Non mancano i comandi vocali e fa il suo ingresso la tecnologia Vehicle to Load (V2L), che sfrutta l’energia della batteria per alimentare dispositivi esterni.

Audio Sennheiser più ricco e nuove tinte scure

Anche l’impianto audio premium Sennheiser riceve un’evoluzione. Il sistema, che già contava 12 altoparlanti, si arricchisce delle tecnologie Contrabass e Concerto, studiate per creare un ambiente sonoro più pieno e coinvolgente. Sul piano della praticità quotidiana arrivano prese USB C da 45 W sia davanti sia dietro, insieme ad altre soluzioni pensate per semplificare l’utilizzo di tutti i giorni.

Per la carrozzeria il marchio introduce nuove tonalità scure. Il comunicato internazionale parla di Dark Void, mentre la comunicazione destinata al mercato italiano indica la nuova vernice metallizzata Midnight Black. Con questo aggiornamento CUPRA porta avanti una doppia strategia sulla Tavascan, che da un lato diventa più accessibile grazie alla versione d’ingresso e dall’altro alza il livello di tecnologia e connettività, in un momento in cui il modello continua ad avere un ruolo importante nei piani elettrici del marchio.

Fonte: TecnoAndroid