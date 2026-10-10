Auto elettriche a 130 km/h, termiche a 100: l’idea in Austria

In Austria si discute di una proposta che farebbe discutere parecchio anche nel resto d’Europa: fissare a 100 km/h il limite sulle autostrade per le auto con motore a combustione interna e lasciare alle auto elettriche la possibilità di continuare a viaggiare fino a 130 km/h. Per ora l’idea non è diventata legge e quindi non è in vigore, ma se dovesse prendere piede potrebbe cambiare parecchio gli equilibri sulle strade del Vecchio Continente.

Il tema dei limiti di velocità resta centrale in tutti i Paesi dell’Ue, anche per il numero di incidenti che continua a pesare sulle statistiche. A lanciare la proposta è stato Günther Fehlinger Jahn, economista e consulente politico austriaco nonché segretario generale della divisione PMI del Partito Popolare Europeo. Il suo punto di partenza è quella che considera una lacuna delle istituzioni comunitarie, perché manca una proposta legislativa dell’Unione Europea che preveda un limite simile e ogni Nazione è ancora libera di stabilire per conto proprio la velocità massima consentita.

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Una corsia preferenziale per le auto elettriche

Le regole sulla velocità sono ancora in gran parte nelle mani dei singoli Stati membri. L’ipotesi di introdurre un limite di 100 km/h per le auto termiche su autostrade e grandi arterie europee, cominciando proprio dall’Austria, avrebbe come obiettivo dichiarato quello di ridurre consumi, emissioni, incidenti e dipendenza dai combustibili fossili. Ma è piuttosto evidente che si tratterebbe anche di una spinta alla diffusione delle vetture a batteria, a scapito dei motori tradizionali che non potrebbero più superare quella soglia.

Secondo lo schema immaginato dal politico austriaco i veicoli alla spina manterrebbero invece la possibilità di andare a 130 km/h, con un regime differenziato a seconda dell’alimentazione. L’idea non nasce dal nulla. In Austria esiste già un precedente, cioè un sistema che su alcuni tratti autostradali con problemi di qualità dell’aria consente di abbassare la velocità massima a 100 km/h. Si tratta però di brevi sezioni, dove le EV sono esentate dalle restrizioni ambientali e possono spingersi fino al limite nazionale di 130 km/h. Fehlinger Jahn vorrebbe in pratica estendere questa logica su scala molto più ampia.

Cosa cambierebbe per chi guida un’auto termica

Chi ama le vetture con motore a combustione interna si troverebbe a viaggiare più lentamente negli spostamenti di tutti i giorni in autostrada. La Commissione europea ricorda comunque che i limiti devono tenere conto di sicurezza, mobilità, caratteristiche della strada e condizioni del traffico. Nei Paesi europei le soglie sono generalmente comprese tra 120 e 130 km/h, anche se ci sono realtà come i Paesi Bassi dove il limite scende a 100 km/h in determinate condizioni e fasce orarie.

C’è poi un aspetto che rischia di far pendere la bilancia dalla parte sbagliata. Differenziare la velocità in base a ciò che si trova sotto il cofano potrebbe creare più problemi alla sicurezza stradale che benefici, rendendo i sorpassi più complicati e la gestione del traffico decisamente meno fluida. Avere sulla stessa carreggiata mezzi che per legge devono andare a velocità diverse non è proprio un dettaglio da poco.

Fonte: TecnoAndroid