The Conjuring: Unspoken su Netflix, si gioca con lo smartphone

Netflix ha mostrato il primo trailer di The Conjuring: Unspoken, la nuova avventura horror sviluppata da Supermassive che arriverà direttamente nel catalogo del servizio streaming sotto forma di esperienza narrativa interattiva. Un progetto piuttosto particolare, che prende uno dei franchise horror più conosciuti degli ultimi anni e lo trasforma in qualcosa che sta a metà strada tra un film e un videogioco, con lo spettatore chiamato a fare la sua parte nello svolgimento della storia.

Si tratta a tutti gli effetti di un nuovo capitolo della saga di The Conjuring, che questa volta passa nelle mani di uno studio che il genere lo conosce molto bene. Supermassive si è infatti specializzata proprio in questo tipo di avventure narrative, dopo aver lavorato a titoli come Until Dawn e The Quarry oltre alla serie The Dark Pictures Anthology. L’impostazione quindi non sorprende più di tanto e chi ha già provato quei giochi ritroverà con ogni probabilità un approccio familiare.

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Anche l’attesa sarà breve. Stando all’annuncio, The Conjuring: Unspoken debutterà il 13 ottobre su Netflix e sarà giocabile da tutti gli abbonati come normale aggiunta al catalogo. Niente acquisti separati né pacchetti extra, dunque, nonostante si parli di un prodotto interattivo e non di un semplice titolo da guardare sul divano.

Più vicino alla televisione che al videogioco

Le caratteristiche del progetto ricalcano quelle tipiche delle produzioni Supermassive, anche se in questo caso l’equilibrio pende un po’ di più verso il formato televisivo. Non è un videogioco vero e proprio insomma, ma resta comunque un’esperienza narrativa interattiva in cui l’intervento di chi gioca serve a plasmare il racconto e a decidere che piega prenderanno gli eventi.

Al centro della vicenda c’è Francesca Noakes, una demonologa chiamata a indagare su un caso decisamente inquietante. Di mezzo ci sono una famiglia, una serie di influssi paranormali e una seduta spiritica che, a quanto pare, non è andata esattamente come previsto. Il tono è quello dell’avventura investigativa e il giocatore veste i panni della protagonista per ricostruire cosa sia successo davvero.

Scelte, dialoghi e uno smartphone come controller

Il funzionamento è quello già visto in altre produzioni dello studio. Bisogna intervenire sulla storia effettuando diverse scelte in momenti precisi e durante i dialoghi, decisioni che orientano lo sviluppo della trama. La novità più interessante riguarda però lo smartphone, che diventa una sorta di controller e assume varie funzioni nel corso delle indagini di Francesca Noakes.

Trattandosi di un titolo legato all’universo di The Conjuring, è lecito aspettarsi presenze demoniache e possessioni di vario genere. Il trailer diffuso da Netflix lo lascia intuire piuttosto chiaramente, con atmosfere cupe e immagini disturbanti che anticipano un’indagine tutt’altro che tranquilla per la protagonista, in attesa dell’arrivo di The Conjuring: Unspoken sulla piattaforma il 13 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid