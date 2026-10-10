Apple supera Samsung in Europa: sorpasso nel canale operatori

Nel secondo trimestre del 2026 Apple è riuscita a superare Samsung in Europa, almeno in un segmento preciso e tutt’altro che marginale come quello delle vendite di smartphone tramite operatori telefonici. È un risultato che spicca, perché arriva in una fase in cui il colosso sudcoreano si è confermato leader del mercato mondiale nella prima metà dell’anno. Su scala globale quindi il trono resta saldamente nelle mani di Samsung, mentre nel Vecchio Continente e in questo specifico canale la Mela ha messo la freccia e ha effettuato il sorpasso.

Il dato è contenuto nell’ultimo report di Counterpoint Research, che ha scelto di concentrarsi proprio sul mondo degli operatori. Ed è da qui che emerge l’aspetto forse più interessante di tutta l’analisi. Tra aprile e giugno questo canale ha retto l’urto della crisi molto meglio della vendita libera, diventando un terreno particolarmente fertile per la fascia premium, quella in cui Apple si muove da sempre con maggiore disinvoltura.

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Gli operatori resistono meglio della vendita libera

Sarebbe sbagliato pensare a un periodo di crescita, perché i numeri raccontano altro. Anche le vendite attraverso gli operatori telefonici hanno infatti registrato un calo su base annua nel secondo trimestre, segno di un contesto di mercato che resta complicato e che pesa un po’ su tutti i protagonisti del settore. Nessun canale è uscito del tutto indenne da questi mesi.

La differenza sta però nell’entità della flessione. Il canale degli operatori ha perso il 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, una contrazione tutto sommato contenuta. Ben diverso il quadro del cosiddetto open market, cioè la vendita libera degli smartphone al di fuori dei contratti e delle offerte proposte dalle compagnie telefoniche, che nello stesso arco di tempo ha lasciato sul terreno l’11%. Tra i due canali ci sono dunque 7 punti percentuali di distanza, un divario tutt’altro che trascurabile.

Messa così, la fotografia scattata da Counterpoint Research è piuttosto chiara. Gli operatori non sono stati immuni dalla frenata, ma hanno saputo contenere i danni in modo decisamente più efficace rispetto agli altri canali di distribuzione, e proprio questa tenuta ha finito per favorire i dispositivi di gamma alta.

La fascia premium spinge Apple davanti a Samsung

È proprio in questo scenario che va letto il sorpasso di Apple ai danni di Samsung. Il report sottolinea come il canale degli operatori si sia affermato come un ambiente particolarmente favorevole per gli smartphone di fascia premium, ed è in quel territorio che il produttore di Cupertino ha costruito il proprio vantaggio nel secondo trimestre del 2026.

Il confronto tra i due marchi, insomma, cambia faccia a seconda della prospettiva da cui lo si guarda. Allargando lo sguardo al mercato globale e all’intero semestre, Samsung mantiene la sua posizione di regina indiscussa del settore. Restringendo invece il campo all’Europa e alle sole vendite tramite operatori nel periodo compreso tra aprile e giugno, è Apple a trovarsi davanti.

Il canale degli operatori, che ha perso appena il 4% contro l’11% registrato dall’open market, è quindi diventato in questi mesi il luogo in cui la domanda di dispositivi di alto livello ha tenuto meglio. Ed è stato proprio questo contesto a premiare Apple, che in Europa nel secondo trimestre ha superato Samsung nelle vendite di smartphone attraverso gli operatori telefonici.

Fonte: TecnoAndroid