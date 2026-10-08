Riconoscimento facciale in Cina: regole dure, ma non per lo Stato

Il riconoscimento facciale in Cina poggia oggi su una disciplina articolata, costruita con un’attenzione che a prima vista può sorprendere. Le regole sono infatti particolarmente severe quando a utilizzare questa tecnologia sono le aziende, ma il quadro cambia in modo netto appena entra in gioco la pubblica sicurezza. Ed è proprio qui che si apre la domanda più delicata, cioè chi controlla lo Stato quando è lo Stato stesso a sorvegliare.

Non si tratta di una questione astratta. Il volto è un dato che non si può cambiare come una password, e la possibilità di identificare una persona in mezzo alla folla tocca da vicino il rapporto tra cittadini e potere. Il modo in cui un Paese sceglie di regolare il riconoscimento facciale racconta quindi molto del suo equilibrio tra libertà individuale e autorità pubblica.

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Regole severe per le aziende, margini ampi per lo Stato

Il primo elemento che emerge osservando l’impianto cinese è una sorta di doppio binario. Da una parte c’è il settore privato, sottoposto a vincoli rigorosi, con chi raccoglie e tratta immagini del volto costretto a muoversi dentro confini piuttosto stretti. Dall’altra c’è l’apparato pubblico, che quando agisce in nome della sicurezza segue logiche assai diverse.

È una distinzione che pesa parecchio. Un sistema può apparire molto protettivo verso i consumatori e allo stesso tempo lasciare ampi spazi di manovra alle autorità. La severità verso le imprese, insomma, non si traduce automaticamente in garanzie altrettanto solide nei confronti della sorveglianza esercitata dalle istituzioni. Ed è questo scarto, più di ogni altro dettaglio tecnico, a rendere interessante l’analisi del modello cinese.

Il confronto con Unione europea e Stati Uniti

Mettere la Cina accanto all’Unione europea e agli Stati Uniti aiuta a capire quanto siano profonde le differenze. Non si parla di semplici sfumature ma di approcci che divergono su quattro fronti fondamentali.

Il primo riguarda le fonti, ovvero le norme da cui discende la disciplina e il loro peso. Il secondo tocca i controlli, cioè chi verifica che le regole vengano rispettate e con quale indipendenza. Poi ci sono le autorizzazioni, il meccanismo che stabilisce quando e a quali condizioni un sistema di identificazione biometrica può essere attivato. Infine arrivano i rimedi individuali, gli strumenti a disposizione del singolo cittadino per difendersi da un uso scorretto dei propri dati.

Su ciascuno di questi punti le tre realtà imboccano strade differenti. Il tema dei rimedi, forse più degli altri, mostra con chiarezza il nodo centrale della faccenda. Una regola scritta vale poco se chi la subisce non ha modo di contestarla, soprattutto quando dall’altra parte non c’è un’impresa ma un’autorità che invoca ragioni di pubblica sicurezza.

Il confronto restituisce così l’immagine di una Cina capace di dotarsi di regole dettagliate sulle tecnologie di identificazione del volto, molto stringenti per le aziende ma decisamente diverse quando a impiegarle sono gli apparati incaricati dell’ordine pubblico.

Fonte: TecnoAndroid