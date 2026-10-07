Gundam Unicorn RE:0096 è gratis su YouTube con sottotitoli ITA

Tutti i 22 episodi di Mobile Suit Gundam Unicorn RE:0096 si possono guardare gratis su YouTube, e per di più con i sottotitoli italiani. La serie è approdata sul canale ufficiale GUNDAM Channel INTL, come confermato dall’annuncio del 1° ottobre che inserisce anche la nostra lingua tra quelle selezionabili. L’accesso copre l’intera opera, proposta con l’audio originale giapponese, quindi chi vuole recuperarla deve semplicemente cercare la dicitura RE:0096 all’interno del canale.

Quella sigla non è un dettaglio da poco. Indica con precisione l’edizione televisiva di Gundam Unicorn, nata dal rimontaggio dei sette OAV originali in 22 puntate. È proprio questa la versione disponibile in streaming, e vale la pena tenerlo a mente per capire quale formato dell’opera venga effettivamente offerto. Chi cerca Unicorn sul canale troverà dunque la storia suddivisa in episodi televisivi, mentre i sette OAV restano il materiale di partenza da cui RE:0096 è stata ricavata.

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La trama di Unicorn e lo Scrigno di Laplace

La vicenda è ambientata nell’Universal Century, per la precisione nell’anno U.C. 0096, tre anni dopo la seconda guerra di Neo Zeon. È questa la collocazione indicata da Sunrise: lo scontro precedente fa ormai parte del passato dei personaggi, e la narrazione si concentra su Banagher Links e sul suo coinvolgimento nella contesa che ruota attorno allo Scrigno di Laplace.

Per il giovane protagonista tutto cambia con l’incontro con una ragazza che si presenta come Audrey Burne. Da quel momento Banagher si ritrova trascinato nel conflitto descritto dalla sinossi ufficiale dello studio. Lo stesso Scrigno di Laplace fa da ponte verso Narrative, che prende il via dopo la sua apertura. In pratica le due opere occupano momenti consecutivi della cronologia dell’Universal Century, e guardarle una dopo l’altra ha parecchio senso.

Anche Gundam Narrative è disponibile sul canale

Accanto alla serie, sul canale risulta caricato per intero anche Mobile Suit Gundam NT, cioè Narrative, sempre con audio giapponese e sottotitoli in italiano. Il film è uscito nel 2018 con la regia di Toshikazu Yoshizawa e porta avanti il racconto nell’U.C. 0097, un anno dopo l’apertura dello Scrigno. Va detto però che per questo titolo la documentazione ufficiale reperibile è meno esplicita rispetto all’annuncio dedicato a RE:0096.

Il cuore della storia è il ritorno dell’Unicorn Gundam 03 Phenex, scomparso due anni prima. Secondo la presentazione di Sunrise, la sua ricerca coinvolge tre amici d’infanzia e finisce per riunirli. Il lungometraggio racconta così una vicenda nuova nello stesso contesto temporale di Unicorn, con il misterioso Phenex al centro di tutto.

C’è poi una questione di tempistiche da non sottovalutare. Per Gundam Unicorn RE:0096 esiste una scadenza ben definita, visto che lo streaming gratuito è previsto fino alla fine di marzo 2027. Il termine riguarda soltanto la serie televisiva. Le informazioni disponibili non confermano una data equivalente per Narrative, al quale quindi non si può applicare in automatico la stessa finestra di visione.

Fonte: TecnoAndroid