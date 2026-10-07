Hideo Kojima ha girato un cameo in un grande film live action

Hideo Kojima ha già girato un cameo per un grande film, ma sul titolo non si sbilancia nemmeno un po’. Il papà di Metal Gear e Death Stranding si prepara quindi ad apparire sul grande schermo in carne e ossa, e stavolta non soltanto attraverso una delle sue opere. L’annuncio è arrivato in modo piuttosto informale, senza comunicati né trailer, e ha lasciato dietro di sé molte più domande che risposte.

A svelarlo è stato lo stesso autore durante un episodio a sorpresa del podcast KOJI10, mentre parlava del futuro di Kojima Productions e dei tanti impegni che in questo periodo lo tengono occupato. Il game designer ha raccontato di aver già registrato diverse apparizioni su richiesta di registi e di altre figure del settore. Su quella più importante però il silenzio è totale e non trapela alcun dettaglio utile.

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Un film dal vivo e quasi nient’altro

Kojima ha chiarito soltanto un aspetto: si tratta di una produzione live action e non di un’opera animata. Non ha voluto indicare neppure il luogo in cui è stata girata la scena. Mancano all’appello il nome del film, il personaggio interpretato e la durata effettiva della comparsata, che potrebbe ridursi a pochi secondi oppure rivelarsi qualcosa di più consistente.

Il discorso è partito ricordando la versione giapponese di Zootropolis 2, dove il creatore giapponese ha prestato la voce a una talpa. Questa volta la faccenda cambia parecchio perché il pubblico dovrebbe poterlo vedere davanti alla macchina da presa, anche se non è chiaro quanto sarà davvero riconoscibile.

Del resto il legame con il cinema non è certo una novità per lui. I videogiochi di Kojima coinvolgono spesso attori e registi internazionali e l’autore condivide abitualmente impressioni e consigli sui film che guarda. Nella sua carriera il confine tra i due mondi si fa così sempre più sottile. Negli ultimi mesi ha comunque continuato a parlare anche dei propri progetti videoludici, con novità e cambiamenti intorno a PHYSINT, mentre la storica voce di Snake ha lanciato un appello per un ultimo Metal Gear firmato proprio da lui.

Le ipotesi dei fan e gli altri progetti segreti

Senza indizi concreti la fantasia degli appassionati si è accesa in fretta. Online circolano titoli come Dune: Parte Tre, il film di The Legend of Zelda e Godzilla Minus Zero. Nessuna di queste piste però trova riscontro in una conferma ufficiale e per ora si tratta soltanto di supposizioni nate in rete.

Il fatto che non abbia rivelato dove si sono svolte le riprese rende ancora più complicato restringere il campo. La rete di amicizie del game designer nel mondo del cinema è molto ampia e comprende interpreti e autori con cui ha collaborato o che ha ospitato nei suoi giochi. Qualsiasi associazione quindi resta puramente speculativa.

Quella cinematografica tra l’altro non sarebbe l’unica apparizione segreta in preparazione. Nel corso della stessa chiacchierata Kojima ha accennato a due importanti progetti anime e a un altro cameo legato a un videogioco, mantenendo il massimo riserbo anche su questi lavori.

L’unico punto fermo riguarda l’esistenza della scena, già girata e destinata a un film live action di dimensioni notevoli. Non ci sono indicazioni su quando potrebbe arrivare l’annuncio, sull’uscita della pellicola o sul peso che avrà la partecipazione di Hideo Kojima. Visto il suo gusto per le sorprese e i dettagli nascosti, la sua presenza potrebbe essere scoperta soltanto quando il film arriverà nelle sale.

Fonte: TecnoAndroid