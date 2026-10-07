The Batman II, riprese sospese: Matt Reeves lascia il set

Le riprese di The Batman II si sono fermate all’improvviso. Matt Reeves, regista del sequel targato DC Studios con Robert Pattinson di nuovo sotto il mantello del Cavaliere Oscuro, ha dovuto farsi da parte per motivi personali. Per il film non è certo una buona notizia, ma lo studio ha voluto chiarire subito la situazione con un comunicato ufficiale: la sospensione è soltanto temporanea e l’intenzione è quella di riprendere il progetto presto. Nessun dettaglio ulteriore è stato condiviso sulle ragioni che hanno spinto il cineasta ad allontanarsi dal set.

La prima domanda che viene in mente riguarda inevitabilmente la data di uscita del nuovo capitolo dedicato all’eroe di Gotham. Detto in parole semplici, il rischio è che slitti tutto. Al momento il piano prevede l’arrivo nelle sale il 18 febbraio 2028, ma se lo stop dovesse protrarsi a lungo il calendario potrebbe cambiare. Per adesso però è davvero troppo presto per capire quali saranno le conseguenze concrete sulla tabella di marcia della produzione.

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Un primo film di grande successo e un seguito arrivato con calma

Per capire quanto sia atteso questo sequel basta tornare indietro di qualche anno. The Batman, uscito nel 2022, raccontava il giustiziere mascherato in un universo narrativo diverso da quello inaugurato da L’uomo d’acciaio di Zack Snyder nel 2013. Il film era arrivato nei cinema quando l’universo DC non era ancora stato rifondato con Superman di James Gunn, uscito nel 2025. La pellicola ha conquistato sia la critica sia il pubblico, portando a casa al botteghino 772,2 milioni di dollari, cioè circa 660 milioni di euro.

Visti quei numeri, il passo successivo era piuttosto scontato. Il nuovo capitolo è stato annunciato già nel 2022, eppure la lavorazione ha preso parecchio tempo. La sceneggiatura, firmata dallo stesso Reeves, è stata completata soltanto nel 2025, quindi diversi anni dopo l’annuncio ufficiale. Un percorso lungo, insomma, che adesso si trova davanti a un ulteriore ostacolo proprio nel pieno delle riprese.

Il cast e il posto della saga nell’universo DC

Accanto a Pattinson, nel sequel tornano due volti già noti ai fan. Andy Serkis riprende il ruolo di Alfred, mentre Colin Farrell veste di nuovo i panni di Oz Cobb, meglio conosciuto come il Pinguino. Sul fronte delle new entry spiccano nomi di peso come Scarlett Johansson e Sebastian Stan. A completare il gruppo di interpreti ci sono poi Brian Tyree Henry, Jayme Lawson, Charles Dance e Sebastian Koch, un cast decisamente ricco per una produzione che punta in alto.

Anche se la saga di The Batman si svolge in un mondo separato rispetto a quello principale dell’Universo DC, fa comunque parte dello stesso franchise. La nuova era guidata da Gunn è partita con Superman e quest’anno è proseguita con Supergirl, uscita nel 2026 e rivelatasi un clamoroso flop al botteghino. Il prossimo appuntamento è fissato per il 2027 con Man of Tomorrow, il seguito di Superman che vedrà ancora David Corenswet nel ruolo del protagonista e Gunn di nuovo alla sceneggiatura e alla regia.

Fonte: TecnoAndroid