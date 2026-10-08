Dexter: Resurrection 2, dal 30 ottobre Dexter sfida due killer

Esistono personaggi televisivi capaci di sopravvivere perfino alla fine della propria storia e Dexter Morgan appartiene senza dubbio a questa categoria. La seconda stagione di Dexter: Resurrection debutterà il 30 ottobre su Paramount+ e segna l’ennesimo ritorno del serial killer più celebre della televisione. Il nuovo capitolo arriva dopo anni di riprese, spin off e reinterpretazioni dell’universo narrativo che ruota attorno a lui, un protagonista che a quanto pare non ha alcuna intenzione di farsi da parte.

Insieme alla data di uscita è stato pubblicato da poco anche il trailer ufficiale, accompagnato da una sinossi che aiuta a capire in quale direzione andrà la storia. Il punto di partenza rimane quello che ha reso famosa la serie, cioè quel fragile equilibrio tra giustizia, ossessione e vita privata che da sempre accompagna Dexter. Stavolta però tutto lascia pensare che la situazione sia destinata a complicarsi parecchio, molto più di quanto il personaggio sia abituato a gestire.

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Due killer sulla strada di Dexter

A guidare la nuova stagione c’è ancora Clyde Phillips, showrunner e produttore esecutivo già candidato agli Emmy. La trama mette Dexter, interpretato da Hall, in una posizione decisamente scomoda, schiacciato tra due assassini molto diversi tra loro. Il primo è una figura tristemente nota da decenni, con alle spalle una lunga scia di omicidi. Il secondo invece è giovane e ancora sconosciuto, e sta seminando il terrore a New York con modalità mai viste prima. Due minacce opposte, quindi. Da una parte c’è l’esperienza di chi uccide da tantissimo tempo, dall’altra l’imprevedibilità di qualcuno che colpisce in modi del tutto nuovi. Per un uomo abituato a muoversi nell’ombra e a studiare ogni mossa con estrema attenzione, ritrovarsi in mezzo a due fuochi del genere rappresenta una sfida inedita. Il confronto con un assassino di lunga data e con un emulo ancora senza volto promette di mettere alla prova tutte le certezze del protagonista, costretto a dividersi su più fronti contemporaneamente.

La crisi di mezza età e il rapporto con Harrison

Come se non bastasse, Dexter dovrà fare i conti con un avversario del tutto inaspettato e decisamente meno sanguinario degli altri. Si tratta della crisi di mezza età, un nemico che non lascia cadaveri dietro di sé ma che rischia di pesare parecchio sull’umore e sulle scelte del personaggio. Un dettaglio curioso, che aggiunge una sfumatura più umana a una figura da sempre divisa tra la sua doppia natura e la necessità di sembrare una persona qualunque.

Accanto a lui torna anche Harrison, interpretato da Jack Alcott, che prosegue la propria ricerca di giustizia. Il legame tra padre e figlio resta uno dei pilastri del racconto e, stando alla sinossi, i due si troveranno ad affrontare il capitolo più oscuro della loro storia. Il filmato promozionale lascia intravedere proprio questo intreccio tra omicidi, minacce esterne e tensioni familiari, con un protagonista chiamato a gestire allo stesso tempo due killer, gli anni che avanzano e un rapporto con il figlio tutt’altro che semplice. L’appuntamento con i nuovi episodi di Dexter: Resurrection è fissato per il 30 ottobre su Paramount+.

Fonte: TecnoAndroid