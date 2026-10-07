Gemini introduce l’allegato Mappa e unifica skill e app connesse

Arrivano novità concrete per Gemini, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale di Google, che nella sua app mobile per Android e iOS introduce funzioni pensate per tutti gli utenti. La più visibile è il nuovo allegato Mappa, che permette di porre domande partendo da una zona precisa del territorio. Non è però l’unico cambiamento in arrivo. Il team di sviluppo ha unificato le scorciatoie per richiamare skill e app connesse, offrendo un primo assaggio ai beta tester, mentre all’orizzonte si profilano limitazioni importanti sulla disponibilità dei modelli per chi utilizza un account personale. Tre fronti diversi che, messi insieme, ridisegnano parecchio l’esperienza quotidiana con l’assistente di Mountain View.

Come funziona il nuovo allegato Mappa su Gemini

La novità è arrivata con le versioni più recenti dell’app di Gemini per iOS e di App Google su Android, dato che proprio quest’ultima fa da casa alle funzioni di intelligenza artificiale sui dispositivi del Robottino verde. Per trovarla basta aprire l’assistente e toccare il simbolo “+”, cioè il menu che raccoglie allegati e strumenti. All’estrema destra del carosello, subito dopo Foto, Fotocamera, File, Drive e Notebook, compare la voce Mappa.

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Selezionandola si apre una mappa interattiva centrata sulla posizione attuale dell’utente, con un’area di interesse dalla forma circolare. Ci si può spostare liberamente, ingrandire o rimpicciolire la visuale, e con la lente d’ingrandimento in alto a destra è possibile cercare qualsiasi luogo. Una volta individuata la zona che interessa, il pulsante Esplora quest’area in basso riporta alla schermata iniziale dell’assistente. A quel punto nella casella di testo appare l’allegato Area della mappa, pronto per accompagnare la richiesta.

Skill e connettori sotto lo stesso simbolo

Chi partecipa al programma di test ha già potuto vedere un altro cambiamento con la versione 17.63.17 beta di App Google. La novità si inserisce in un disegno più ampio, quello in cui le Skill prenderanno il posto dei Gem e potranno essere attivate direttamente dalla casella di immissione testuale.

Fino a oggi per richiamare le skill si usava il simbolo “/”. D’ora in avanti basterà digitare “@”, lo stesso carattere già impiegato per le app connesse, che nell’ultimo periodo sono cresciute di numero. Il messaggio scelto da Google è piuttosto chiaro e invita a trovare skill, connettori e molto altro in un unico posto.

Anche la finestra che si apre digitando la chiocciola si è allargata un po’, perché dovrà ospitare più categorie di elementi. Oltre ai Connettori, ovvero le app collegate, ci saranno le Skill con un collegamento per crearne una nuova senza uscire da lì, insieme ad altre funzionalità come Avatar, che però in Italia non è ancora disponibile.

Cosa cambia nell’accesso ai modelli dal 9 ottobre

Aprendo l’app in questi giorni può capitare di trovarsi davanti a un avviso intitolato Aggiornamenti ai modelli Gemini. Toccandolo si viene indirizzati a un documento sul portale di supporto che spiega nel dettaglio le modifiche e le relative tempistiche. A partire da ottobre 2026 cambierà infatti la disponibilità dei modelli di Gemini per chi accede con un account personale.

Per gli utenti senza alcun abbonamento le nuove regole scatteranno il 9 ottobre. Chi ha sottoscritto il piano AI Plus dovrebbe invece ricevere un’email con la data in cui le modifiche lo riguarderanno.

La suddivisione è netta. Dal 9 ottobre chi non paga potrà usare esclusivamente il modello Flash Lite, mentre gli abbonati a qualsiasi piano Google AI avranno accesso anche al modello Flash. Il modello Pro resterà invece un’esclusiva degli abbonati ai piani Google AI Pro e AI Ultra.

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come web app sia come app per dispositivi Android, dove continua a far parte di App Google proprio come Google Assistant. Per ricevere le novità conviene verificare di avere installata l’ultima versione di App Google, il vero contenitore dell’assistente e anche della AI Mode, aprendo la sua pagina sul Google Play Store e toccando Aggiorna se viene segnalato un aggiornamento disponibile.

Fonte: TecnoAndroid