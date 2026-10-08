TIMVISION con DAZN e Prime torna a 19,99 euro per alcuni clienti

TIM rilancia lo sconto su TIMVISION con DAZN e Prime nella versione mensile senza vincoli e lo riserva a un gruppo selezionato di già clienti TIM fisso. Il pacchetto comprende DAZN Full con tutta la Serie A e si può attivare a un canone ridotto per i primi 6 mesi.

La promozione è ripartita oggi, 7 ottobre 2026, e viene proposta per esempio nei punti vendita. Non è una novità assoluta, perché la stessa iniziativa era già comparsa ad aprile 2026, sempre per una parte della clientela di rete fissa dell’operatore. Chi rientra nel target può ottenere il piano a 19,99 euro al mese per il primo semestre. Dopo quel periodo il prezzo sale alla tariffa standard di 46,99 euro mensili.

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L’offerta include TIMVISION Play, DAZN Full, Amazon Prime con Prime Video e Infinity+. Trattandosi di una formula mensile, l’abbonato non ha alcun vincolo e può disdire in qualsiasi momento. Per ora non è stata comunicata una scadenza, quindi la promo dovrebbe restare attiva fino a nuovo avviso.

In parallelo, dal 27 settembre al 24 ottobre 2026 e salvo cambiamenti, TIM propone anche la versione annuale con pagamento dilazionato dello stesso pacchetto. In quel caso il prezzo è di 29,99 euro al mese per i primi 8 mesi e passa poi a 36,99 euro, con un vincolo di 12 mesi.

DAZN Full e l’opzione Family per più dispositivi

Il piano DAZN Full incluso dà accesso all’intero catalogo della piattaforma. La visione in contemporanea su 2 dispositivi è possibile solo se entrambi sono collegati alla stessa rete internet di casa, mentre un singolo dispositivo può essere usato ovunque.

Per chi ha bisogno di più libertà esiste l’opzione DAZN Family. Con questa opzione si arriva a 4 dispositivi in contemporanea anche su due reti diverse, con un massimo di 2 per ciascuna connessione. Per le attivazioni successive al 12 agosto 2024 l’opzione, un tempo chiamata Plus, costa 25 euro al mese in aggiunta al canone del pacchetto streaming. I nuovi clienti TIMVISION possono abbinarla direttamente a un’offerta con DAZN. Se però il pacchetto principale viene disattivato, anche l’opzione decade automaticamente.

Il decoder, Discovery+ e gli altri contenuti compresi

Tutte le offerte della piattaforma includono il TIMVISION Box standard in comodato d’uso gratuito. Dal 31 maggio 2026 TIM ha iniziato a distribuire ai nuovi clienti il nuovo decoder TIMVISION Box Cristal, dotato di WiFi 7, intelligenza artificiale e microfoni integrati per il Far Field Voice. Questo modello sostituisce il precedente box standard. In una prima fase la consegna a domicilio tramite corriere riguarda solo le attivazioni effettuate dai già clienti TIM. Il dispositivo resta comunque facoltativo per tutti i pacchetti e si può deselezionare al momento della sottoscrizione.

Nel catalogo TIMVISION Play è compreso senza costi extra anche Discovery+, con il piano Intrattenimento + Sport che la piattaforma vende a 7,99 euro al mese. Dal 28 aprile 2024 sono quindi accessibili anche i contenuti sportivi, fra cui le dirette di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e 4 canali Sport extra. Il servizio è incluso gratuitamente sia per chi si abbona ora sia per chi è già cliente TIMVISION.

Quasi tutti i pacchetti del nuovo portafoglio includono poi Mediaset Infinity+, fino a nuova comunicazione. Restano escluse le offerte TIMVISION XS, TIMVISION XS con DAZN, TIMVISION con DAZN MyClubPass Mobile, TIMVISION con Disney+ e TIMVISION con Netflix.

Con la gamma TIMVISION con DAZN e Prime arriva infine Amazon Prime con Prime Video. La piattaforma trasmette una partita della UEFA Champions League ogni mercoledì fino alla stagione 2030/2031 e da ottobre 2025 anche alcune partite NBA. Dal 4 novembre 2025 i clienti TIMVISION con un pacchetto che comprende Amazon Prime, sia nuovi sia già attivi, possono inoltre accedere gratis al canale MGM+ tramite Prime Video invece di pagarlo 5,99 euro al mese. La promozione era inizialmente valida fino al 31 luglio 2026 ed è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026.

Fonte: TecnoAndroid