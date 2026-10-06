Revolut RevPoints, punti trasferibili gratis a oltre 20.000 hotel

Revolut amplia il suo programma fedeltà RevPoints e lo apre al mondo degli hotel di lusso. La novità riguarda il trasferimento istantaneo dei punti accumulati con le spese quotidiane verso i circuiti fedeltà di alcune importanti catene alberghiere, un’operazione che si completa direttamente dall’app e senza alcun costo aggiuntivo per chi la utilizza.

La piattaforma finanziaria consente adesso di spostare i propri punti verso i programmi di ALL Accor, I Prefer Hotel Rewards, Radisson Rewards e Wyndham Rewards. Si tratta di una rete che conta oltre 20.000 strutture sparse per il mondo, quindi le possibilità di trovare un albergo convenzionato durante un viaggio diventano decisamente ampie. Il caffè del mattino, la spesa al supermercato o un acquisto online finiscono così per alimentare un piccolo tesoretto da spendere in vacanza.

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Dalle spese di tutti i giorni alle notti in albergo

L’idea alla base dell’aggiornamento è piuttosto semplice e punta a trasformare gli acquisti ordinari in esperienze di viaggio. Collegando le spese con i principali programmi di fidelizzazione alberghiera internazionali, i clienti di Revolut possono ottenere una compensazione dei costi sostenuti per spostarsi e soggiornare. I punti accumulati diventano notti in hotel, upgrade delle camere, pasti ed esperienze selezionate, tutto senza spendere un euro in più.

Le strade a disposizione sono essenzialmente due. Con il Trasferimento diretto i RevPoints vengono convertiti nei punti fedeltà degli hotel supportati, aprendo l’accesso alle offerte esclusive che i singoli marchi riservano ai propri iscritti presso migliaia di strutture nel mondo. La seconda opzione passa invece dalla funzionalità Soggiorni Revolut, che permette di prenotare più di 3,6 milioni di strutture senza mai uscire dall’app. In questo caso il vantaggio è diverso perché ogni prenotazione fa guadagnare fino a 10 volte più RevPoints rispetto al tasso normalmente previsto per gli acquisti.

I rapporti di conversione catena per catena

Non tutti i programmi alberghieri trattano i punti allo stesso modo, ed è utile conoscere i valori di cambio prima di decidere dove trasferire il proprio saldo. Con ALL Accor servono 2 RevPoints per ottenere 1 punto Reward. Per I Prefer Hotel Rewards il rapporto si ribalta e 1 RevPoint vale 2 punti I Prefer. Ancora più generoso sulla carta il cambio con Radisson Rewards, dove 1 RevPoint corrisponde a 3 punti del programma. Con Wyndham Rewards infine la conversione è alla pari, con 1 RevPoint che equivale a 1 punto.

Sull’espansione del servizio si è espresso Christopher Guttridge, General Manager dei prodotti Lifestyle presso Revolut. “Con l’espansione del nostro servizio RevPoints per includere alcuni degli hotel più amati d’Europa, trasformiamo gli acquisti quotidiani in vantaggi di viaggio di alto livello senza costi aggiuntivi” ha spiegato il manager, aggiungendo che “dall’accesso alle lounge aeroportuali alle eSIM internazionali, fino al Fast Track in aeroporto e ai Soggiorni in hotel, con i RevPoints i clienti possono ottenere ancora più valore dal denaro che già spendono”.

Non soltanto hotel tra le opzioni di riscatto

Gli alberghi rappresentano l’ultima aggiunta a un ventaglio di premi già piuttosto ricco. Il programma RevPoints consente infatti di riscattare i punti anche in miglia aeree, dati mobili tramite eSIM, esperienze di vario genere, pass per il Fast Track e accessi alle lounge aeroportuali, oltre a diverse altre ricompense. Per chi usa la piattaforma con regolarità, ogni transazione diventa quindi un tassello in più verso il prossimo viaggio.

Tutte le informazioni dettagliate sul funzionamento del programma sono raccolte nella sezione dedicata, mentre per sfruttare le nuove funzioni conviene verificare di avere installata la versione più recente dell’app Revolut per Android.

Fonte: TecnoAndroid