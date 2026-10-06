Xbox, Halo passa ad Activision e arrivano 268 licenziamenti

Xbox prosegue con il suo reset e lo fa con una nuova ondata di licenziamenti che cancella 268 posizioni, affiancata da una riorganizzazione profonda degli studi interni. La novità che pesa di più riguarda però Halo, perché il prossimo capitolo della saga passerà nelle mani di Activision. Le indiscrezioni circolate in mattinata hanno trovato conferma ufficiale in un messaggio inviato ai dipendenti di tutto il mondo e firmato da Matt Booty, che inserisce questi cambiamenti nel percorso di ristrutturazione avviato all’inizio dell’anno.

Activision prende Halo e gli studi si accorpano

Il cuore dell’operazione è la nuova struttura degli studi first party, che verranno raggruppati in un numero minore di unità di business. L’obiettivo dichiarato è rafforzare franchise e giochi lavorando con meno divisioni, mettendo insieme gruppi che già collaborano da vicino e concentrando le competenze legate alla pubblicazione. Chi ne esce con un ruolo decisamente più ampio è Activision, che accoglierà World’s Edge, lo studio dietro la serie “Age of”, e anche Rare.

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La mossa più clamorosa resta comunque quella su Halo. A occuparsi del nuovo capitolo sarà un team nuovo di zecca, costruito apposta per questo progetto e tenuto separato sia dagli altri sviluppi in corso sia dai piani legati a Call of Duty. Halo Studios non sparisce del tutto ma si ridimensiona parecchio, perché manterrà soltanto un piccolo gruppo dedicato al supporto della community e dei titoli già disponibili sul mercato.

Anche Bethesda allarga il proprio perimetro e ingloba Obsidian. Lo studio andrà avanti con i progetti attualmente in lavorazione, tra cui Grounded, oltre al nuovo gioco di Fallout realizzato insieme a Bethesda Game Studios. King, dal canto suo, accoglierà Microsoft Casual Games, unendo quelle che il messaggio indica come le due realtà di punta del gruppo nel design di giochi casual e nella loro gestione continuativa.

C’è poi un cambiamento importante per due nomi storici del mondo racing e non solo. Playground e Turn 10 diventeranno un unico studio concentrato sui franchise di Forza e Fable. Secondo la comunicazione interna si tratta semplicemente di ufficializzare un rapporto già solido, visto che le due squadre sono partner creativi da oltre un decennio e adesso il loro lavoro confluirà formalmente in un solo team.

Tagli, cessioni e la sorte incerta di Ninja Theory

Tornando ai licenziamenti, i 268 ruoli eliminati toccano Halo Studios, altri studi interni e anche il livello manageriale e le funzioni centrali di Xbox Game Studios. Mettendo nel conto pure le cessioni, gli interventi portati a termine da luglio a oggi collocano Xbox a circa tre quarti del percorso di ristrutturazione annunciato in precedenza. Nel messaggio Booty si dice profondamente grato per quanto costruito dai colleghi e riconosce quanto sarà dura questa giornata per chi lascia l’azienda e per i team che gli stanno intorno.

Sul fronte delle cessioni arrivano notizie di segno opposto. Ad agosto Compulsion e Double Fine sono tornati sotto il controllo del proprio management, portando con sé proprietà intellettuali, cataloghi e i fondi necessari per continuare l’attività. Con condizioni simili si è chiusa anche la transizione di Undead Labs, che grazie a un nuovo editore pubblicherà State of Decay 3 direttamente al lancio su Xbox Game Pass.

Ben diversa, e piuttosto inattesa, la situazione di Ninja Theory. Due accordi distinti per lo studio sono sfumati e Xbox avvierà quindi una consultazione con i dipendenti su una proposta di chiusura, pur continuando a valutare possibili alternative. Prosegue invece la consultazione con Arkane, che dovrebbe andare avanti fino alla fine dell’anno.

Nella parte finale il messaggio chiede di mettere al centro le persone coinvolte, sostenendo chi è stato colpito e trattandosi a vicenda con cura e rispetto. Già dalla prossima settimana sono previste visite negli studi, mentre il 6 ottobre si terrà una riunione generale in cui l’intero team Xbox farà il punto sui progressi e guarderà a quella che viene definita una delle line up di giochi più forti della sua storia.

Fonte: TecnoAndroid