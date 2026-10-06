WINDTRE BUSINESS rinnova le offerte mobile: si parte da 10 euro

Professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione hanno a disposizione un catalogo di offerte mobile completamente rivisto da WINDTRE BUSINESS, con prezzi promozionali che partono da 10 euro al mese. L’operatore ha scelto una struttura più lineare, pensata per rendere immediata la scelta della soluzione più adatta e costruita attorno a tre parole chiave come semplicità, sicurezza e flessibilità. Particolare attenzione è stata riservata a chi si sposta spesso per lavoro, sia in Italia sia all’estero.

Le novità sono state presentate il 5 ottobre 2026 e ruotano attorno a quattro proposte principali. A distinguerle sono la quantità di traffico disponibile, le possibilità di utilizzo fuori dai confini nazionali e i servizi compresi nel canone. Come già accaduto in passato, l’obiettivo della compagnia telefonica è quello di coprire esigenze professionali molto diverse tra loro con un listino unico e facile da leggere.

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Le quattro offerte del nuovo listino WINDTRE BUSINESS

In cima alla gamma si trova SUPER Unlimited MONDO, la soluzione più completa e pensata soprattutto per chi opera anche a livello internazionale. Il pacchetto prevede GIGA e minuti illimitati in Italia, UE, Regno Unito, Svizzera e USA, a cui si aggiungono 1.000 minuti verso il resto del mondo. Per 18 Paesi sono inoltre inclusi 100 minuti, 1 GIGA e 10 SMS. Nel canone rientra anche Secure Web Mobile e il prezzo promozionale parte da 25 euro al mese invece dei 37 euro di listino.

Un gradino più sotto c’è SUPER Unlimited PRO, che offre GIGA e minuti illimitati sul territorio nazionale, minuti illimitati e 60 GIGA in UE, Regno Unito e Svizzera e 500 minuti verso il mondo. Anche qui è compreso Secure Web Mobile, mentre il costo scende a 17 euro al mese in promozione rispetto ai 27 euro previsti senza sconto.

Chi ha bisogno soprattutto di una buona dose di traffico dati può puntare su SUPER SMART 200. Il piano mette a disposizione 200 GIGA e minuti illimitati in Italia, minuti illimitati e 50 GIGA in UE e Regno Unito, 50 minuti verso il mondo e il servizio di protezione per la navigazione. La tariffa promozionale parte da 12 euro al mese contro i 25 euro del prezzo pieno.

Per un utilizzo più essenziale arriva infine SUPER SMART 20, con 20 GIGA e minuti illimitati in Italia, UE e Regno Unito, 50 SMS validi nelle stesse aree e Secure Web Mobile incluso. È la proposta più economica dell’intero portafoglio, disponibile a 10 euro al mese in promozione anziché 21 euro. Il nuovo assortimento copre così un ventaglio ampio di necessità, dalla connettività internazionale più ricca fino alla soluzione base per chi non ha grandi pretese.

Cosa resta invariato e il ruolo degli smartphone

Il rinnovamento non tocca soltanto la composizione delle tariffe. WINDTRE BUSINESS conferma infatti alcuni elementi che da tempo caratterizzano la sua offerta per il mondo professionale, a partire dal traffico illimitato nei piani di punta, passando per l’accesso alla rete 5G e arrivando a Secure Web Mobile, ora presente in tutte le nuove soluzioni. A completare il quadro c’è un portafoglio smartphone aggiornato con costanza, che accompagna le formule di connettività rivolte alle imprese.

Secondo quanto spiegato da Laura Izza, responsabile dell’offerta per le piccole e medie imprese e le microimprese di WINDTRE, la revisione nasce dalla volontà di continuare ad adattare la proposta alle esigenze di professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione, puntando su una connettività affidabile e su una flessibilità maggiore. Con questo nuovo listino l’operatore intende sostenere i modelli di lavoro e di business più recenti attraverso offerte mobile organizzate in modo più semplice, che mettono al centro connettività, sicurezza e possibilità di utilizzo anche durante gli spostamenti internazionali.

Fonte: TecnoAndroid